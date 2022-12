Agreden a Yeri Mua; vídeo subido por su ex desmiente su versión de querer ''ayudarle''

CIUDAD DE MÉXICO.- Yeri Mua, conocida como "La Bratz Jarocha" denunció que tanto ella como sus amigas fueron presuntamente agredidas por su exnovio, Brian Villegas.

De acuerdo con una versión, Brian Villegas y Yeri Mua coincidieron en el mismo lugar, por lo que él decidió acercarse a ella para intentar aclarar las cosas, luego de que en redes sociales fuera señalado en reiteradas ocasiones de serle infiel a la "reina de los 'en vivos'".

Asimismo, sus amigos le pidieron que se retirara y pronto comenzó una fuerte pelea que quedó documentada en vídeo, mismo que ya comienza a hacerse viral.

Por su parte, los amigos de "La Bratz Jarocha" denunciaron la agresión por medio de Instagram, en donde se compartieron fotos de la agresión que sufrieron.

Brian Villegas sube vídeo de la pelea con Yeri Mua y luego lo borra

Por su parte, Brian Villegas también compartió en sus redes sociales el vídeo de la pelea, argumentando que él intentó ayudar a Yeri a levantarse del suelo, pero más tarde lo eliminó por los comentarios de los seguidores de esta última que lo señalan como uno de los agresores.

Y es que al parecer, como se puede ver en las imágenes, el hoy exnovio de Yeri Mua se acerca a ella y tira de su cabello, aunque él había intentado justificar que fue para ayudarla a levantarse del suelo, siendo que ella ya estaba siendo auxiliada por, al parecer, uno de los elementos de seguridad que le acompañan.

Aquí se ve como el poco hombre de @_BrianVillegas jala del cabello a yeri y no se ve que sea "accidentalmente"uD83DuDC40 pic.twitter.com/oIWqiLeO73 — toy toy ???uD83DuDD25 (@Chris_osss) December 9, 2022

“Neta me siento tan mal por lo que le hicieron a mis amigos”, publicó la creadora de contenido en una de sus historias de Instagram en donde aparece uno de sus acompañantes con el rostro bañado en sangre y algunos golpes.

El mencionado aprovechó para agradecer a Yeri explicar que reaccionó como lo haría cualquier amigo, señalando nuevamente la agresión que la llamada influencer sufrió por parte de su exnovio.

Ante los señalamientos, Brian también recurrió a Instagram donde insistió en que él se encontraba en otro lugar al momento de la pelea, aunque también dijo estar lleno de golpes, lo que revivió los ataques en su contra.

“Realmente necesito que me manden los videos de lo que sucedió, no solamente estoy todo golpeado si no que la gente realmente está tomando un juicio que no les corresponde y créanme que era algo que ya estaba sanado y volvieron de nuevo a lo mismo. Me siento como si estuviera completamente solo contra toda la sociedad, y no creo que yo merezca todo eso!! Ya de verdad me estoy hartando de esto, yo estaba en otro antro para no molestar a nadie”, escribió en una de sus historias, que también eliminó.

@_BrianVillegas porqué dijiste que no estabas en la pelea de afuera? Claramente se ve los madrazos que le das a Yeri mua @yerimua . esté señor necesita ser cancelado ya!!!!!! pic.twitter.com/ITMPWXA34z — santi?? (@elsanti96_) December 9, 2022

Brian Villegas si golpea a Yeri mua. Claramente se ve como sus amigos la defienden y se la quitan a Su ex. pic.twitter.com/sFFkDVLzLj — santi?? (@elsanti96_) December 9, 2022

Y es que desde hace tiempo en redes sociales circulan vídeos que los seguidores de Yeri Mua han replicado para señalar la presunta historia de abuso que ésta sufrió junto a Brian, quien le habría sido infiel con varias mujeres al salir a un bar y quien, señalan, también le agredió en varias ocasiones cuando ella iba con un amigo o simplemente platicaba con el novio de alguna de sus amigas.