ESPAÑA.— Hace unos días, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto y su novia la modelo Tania Ruiz acapararon los titulares de distintos medios, luego de que el periodista Jorge Carbajal revelará que la pareja había terminado su relación en malos términos. Debido al escándalo que se desató, Tania decidió pronunciarse al respecto.

Tania Ruiz desmiente ruptura con Enrique Peña Nieto

De manera breve, pero contundente, la modelo originaria de San Luis Potosi decidió ponerle fin a los rumores de su supuesta ruptura con el exintegrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A través de la revista Quién, Tania Ruiz desmintió lo dicho por el periodista Jorge Carbajal en el programa 'En Shock', pues la modelo afirmó que las declaraciones del periodista son poco creíbles.

De igual modo, el medio impreso indicó haberse encontrado a Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Eichelmann paseándose por las calles de Madrid, España, país en el que residen desde hace unos años.

"No entiendo por qué ponen esas noticias falsas. [Son] barbaridades las que dicen en el vídeo de YouTube. Cero creíble", expresó la modelo a la revista Quién.

La pareja que comenzó su relación en 2019 —meses antes de que Peña Nieto diera a conocer la confirmación del fin de su matrimonio con la actriz Angélica Rivera— se ha mantenido sólida y muy discreta, pues desde que iniciaron su romance se han visto envueltos en varias polémicas.

Solo basta recordar la vez que se les vio a ambos en una "cita romántica" en un exclusivo restaurante en donde para "no ser reconocidos" se pusieron una peluca y disfraces; razón por la que muchos se burlaron del expresidente de México.

Sin embargo, las declaraciones del comunicador, quien reveló supuestos detalles de cómo fue la ruptura entre el exmandatario y la también empresaria sería la polémica más fuerte hasta ahora.

¿Qué pasó con Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz? Esto dijo un periodista sobre su ruptura

Como se mencionó anteriormente, a través de su canal de YouTube, el periodista, Jorge Carbajal dio a conocer que Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz terminaron su relación hace una semana, después de una acalorada pelea que derivó de una supuesta infidelidad.

"Que uno de los dos salió a algo, se desapareció un rato, cuando regresa, encuentra a la pareja bien a gusto", narró Carbajal en su programa de espectáculos.

De igual modo, tras mencionar que uno de ellos sorprendió al otro "poniéndole los cuernos", el periodista continuó mencionado que la fuerte discusión entre el exmandatrio y la modelo originaria de San Luis Potosí llamó la atención del personal de vigilancia del fraccionamiento donde viven juntos, por lo que para evitar problemas con las autoridades españolas, supuestamente Peña Nieto corrió a Tania Ruiz.

"Me sacas a esta porque me está gritoneando en mi casa. Entonces, agarran por las espaldas a Tania Ruiz y que me la avientan para la calle sin dinero", añadió Jorge Carbajal.

"Ya llevan como siete días [separados]", puntualizó el reportero de espectáculos sobre la separación de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz.

Cabe destacar que si bien la potosina esporádicamente compare algunos detalles sobre su romance con el exmandatario mexicano en redes sociales, es una realidad que la última publicación juntos ya tiene varios meses.

