¿Quién es Luis de Llano? Sasha Sokol denuncia abuso por parte del productor

uD83DuDEA8 NO Luis de Llano: un hombre de 42 años NO TIENE un romance con una adolescente de 17… ESE HOMBRE ES UN PEDERASTA y esa relación es un ABUSO.



Hoy Sasha Sokol, ex Timbiriche, denuncia públicamente al productor como alguien que ABUSÓ DE ELLA



Y cómo lo dice: Luis de YA NO pic.twitter.com/5BO21hwGIC