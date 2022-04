Daniela Luján: ¿Qué es el bruxismo? la extraña enfermedad que padece la actriz (VÍDEO)

Daniela Luján, conocida por sus múltiples papeles en novelas de Televisa, ha confesado que es víctima de un extraño padecimiento el cual la ha acompañado a lo largo de su vida y se llama "bruxismo". Aquí te contamos de qué se trata y lo que dijo la actriz al respecto.

Daniela Luján revela qué es el bruxismo, la extraña enfermedad que padece

La famosa “Luz Clarita”, personaje de telenovela de Televisa, aseguró el “Bruxismo” se detona cuando la persona está sujeta a niveles de estrés muy altos y comienza a apretar los dientes y la mandíbula se traba, por lo que se produce un efecto de "rechinar los dientes".

Daniela Luján aseguró que dicha enfermedad no es incapacitante, pero si debe tomarse en serio, porque si esas crisis son frecuentes, pueden dañarse los dientes, se desgastan e incluso pueden romperse por la tensión ejercida en el área de la mandíbula.

"El bruxismo es un trastorno en el que rechinas, crujes o aprietas los dientes. Si tienes bruxismo, es posible que, de manera inconsciente, aprietes los dientes cuando estás despierto (bruxismo diurno) o que los aprietes o rechines mientras duermes (bruxismo nocturno) reveló

Daniela señaló que para poder contrarrestar los efectos o consecuencias de la enfermedad, es necesario ocupar “guardas” o paladares, que son protecciones bucales para no desgastar las piezas dentales.

“Para los que lo hacen es peligroso, tiene muchas consecuencias, vayan al dentista y háganse guardas”.

La exactriz de Televisa finalmente indicó que la enfermedad es provocada por el estrés, pero también hay que cuidarse para que en un futuro el bruxismo no sea tan agresivo.

¿Daniela Luján y Belinda son amigas?

El pasado mes de marzo, la actriz e influencer Daniela Luján habló sobre la supuesta rivalidad que tiene con Belinda en el programa de radio de "El Capi Pérez" llamado "La Caminera".

Daniela aseguró que cada noticia que publican de Belinda "le salpica" pues o la cuestionan, o le hacen memes, o simplemente resurgen la "rivalidad". Incluso reveló que, aunque no habla con Belinda como antes, sí ha llegado a tener contacto con la actriz de "Bienvenidos a Edén", pues durante la pandemia le dijo que sus canciones estaban "chidas".

“¿Con ella has hablado?”, inquirió preguntó el Capi. A lo que Daniela reveló que “hace mucho tiempo… en pandemia yo creo. Bueno, no tanto, como dos años”. Sobre el tema de esa conversación, la actriz dijo que fue: “Tu canción nueva está chida. (...) Somos besties pero no lo decimos”