¿Ángela Aguilar y su novio Gussy Lau terminaron? Este VÍDEO causa polémica

Luego de toda la polémica entre Ángela Aguilar y Gussy Lau por las fotos que se filtraron, aún quedan muchas preguntas sin resolver, pues aunque la hija de Pepe Aguilar aseguró que se sentía violentada y que confió en alguien que no debía, las dudas sobre si su relación continuaba o no seguían bastante presentes entre los seguidores de ambos artistas. Sin embargo, un vídeo publicado en la cuenta del compositor podría confirmar que las cosas entre Ángela Aguilar y Gussy Lau terminaron. Aquí los detalles.

Fue a través de sus historias de Instagram que Gussy Lau publicó varios vídeos cantando una canción de desamor que se llama "En días como estos", la cual aseguran que escribió inspirándose en Ángela Aguilar pues se trata de una ruptura amorosa y aunque no la interpretará él oficialmente, la melodía será cantada por la agrupación "Hijos de Barrón".

“He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste 'adiós'. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste, 'no eres tú, soy yo’”.

“Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no”