Ángela Aguilar arremete contra Gussy Lau: "Me siento violentada y defraudada" (VÍDEO)

A principios de esta semana se filtraron unas fotos de Ángela Aguilar al lado de Gussy Lau, un conocido compositor que trabajaba con Pepe Aguilar. Las imágenes eran un tanto comprometedoras, pues ambos artistas aparecían muy contentos, juntos y besándose.

Sin embargo, la mañana de este Jueves se publicó un vídeo en el que Gussy Lau confirmó que era novio de Ángela Aguilar y que su relación inició en febrero, además, también comunicó que Aneliz, madre de la cantante y por supuesto, Pepe Aguilar, estaban de acuerdo y que ambas familias ya se conocían.

Falta de experiencia o buscar fama, estos son los errores que podrían haber llevado al canta autor Gussy Lau el supuestamente dejar compartir por error una fotografía con Angela Aguilar lo que destapó su romance y el confirmarlo con la Blogger Chamonic pic.twitter.com/0V7qo2N8lz — Lili Cabañas @Paparazzamx (@lilicabanas) April 7, 2022

Sin embargo, luego de la polémica a la que ha sido expuesta Ángela Aguilar, y las críticas que ha recibido respecto a su imagen, obligaron a la intérprete de "En realidad" a publicar un vídeo en sus redes sociales explicando y aclarando la situación.

Ángela Aguilar no estaba de acuerdo con las fotos publicadas por Gussy Lau

De acuerdo a lo que dijo el compositor Gussy Lau, un amigo en sus close friends de Instagram, fue el que filtró las fotos con Ángela Aguilar que se hicieron virales, sin embargo, la nominada al Grammy, reveló a través de una publicación en redes sociales que ella no estaba de acuerdo con las imágenes que se filtraron y que además violaron su privacidad.

"Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar. me duele haber sido defraudada en una persona que yo no pensé. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Me duele tanto y por primera vez me identifico con las mujeres que sufren este tipo de abuso" reveló

Asimismo aseguró que se arrepiente de haber confiado en una persona como él y asegura que "han apagado su voz", porque esta imagen daña por completo su carrera y su vida personal, pero está consiente de que ella se puso en esta posición y ahora le toca asumir responsabilidades.

Por otro lado, arremetió contra Gussy Lau al asegurar que ni ella, ni su familia ni su linaje se merecen esto. Por ahora, no ha decidido si tomará acciones legales contra el cantante, pero reveló que en su momento tendrá que decidir qué hacer.

Lo único que quiere ahora es "acurrucarse" y apoyarse con su familia y con la gente que la quiere y hará lo posible por volverse a enfocar en su música y su carrera artística, que es lo único que le importa.