EE.UU.— Allisson Lozz sorprendió y conmovió a sus fans luego de que rompiera en llanto al recordar los complicados momentos que vivió cuando fue actriz y protagonizó varias telenovelas de Televisa. Sin embargo, tras revelar por qué se retiró del medio artístico, también aclaró si una de sus hijas seguirá sus pasos y podría debutar en los melodramas como ella lo hizo hace varios años.

¿Qué pasó con Allisson Lozz? Reveló por qué se retiró de la actuación y las telenovelas

A través de un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, la ahora emprendedora pidió a sus seguidores que no le pidan fotos, pues no es una persona pública. La ex actriz de Televisa le recordó al público que desde hace tiempo se retiró del medio del espectáculo.

“Les digo con todo cariño, si me ves en la calle no me pidas una foto. Yo no quiero volver a ser artista, es de lo peor que me ha pasado en mi vida y no quiero volver a serlo”, aseguró la exconcursante de "Código F.A.M.A.", quien dijo estar cansada de que le exijan una fotografía o que incluso le digan que se debe a los fans.

Sobre el por qué dejó la actuación y las telenovelas, Allisson reveló que ganaba muy poco para todo lo que hacía, y destacó que no había apoyo económico para gastos extras que surgían.

“Por lo poco que ganaba, a penas mantenía a mi familia, yo no tenía dinero para comprar mis vestidos de noche para los eventos y no iba... Yo desde niña dije ‘me voy a liberar de esto’”, detalló la ex estrella infantil.

Además, comentó que debido a su carrera artística tenía una mala relación con sus padres, y creía que no les importaba: “La relación con mi mamá era bien triste; dije no le importo a mis padres, a los productores”, puntualizó Allisson.

Ahora que es mamá de dos pequeñas, contó si algunas de sus hijas quisiera seguir sus pasos y sí ella lo permitiría.

¿Hija de Allisson Lozz quiere seguir los pasos de su mamá?

Tras el vídeo que compartió la exactriz en el que reveló el por qué se retiró de la actuación y las telenovelas, también decidió aclarar si su hija mayor, London Rose, seguirá sus pasos y sí es verdad que debutará en un melodrama como se estuvo rumoreando.

La ahora directora de ventas de una famosa marca de cosméticos contó que sus hijas sí saben de su pasado en el medio del espectáculo, por lo que sus niñas no tienen intención alguna de convertirse en actrices o cantantes.

De acuerdo con Allisson Lozz, London Rose, fue quien le precisó a la ex actriz que "después de que escuchó de la carrera de su mamá ya no quiere ser una artista".

En el vídeo que causó las reacciones y comentarios, Allisson comentó "uno de ustedes preguntó si ellas [sus hijas] sabían que había sido actriz, les pregunté y les dije '¿Qué opinan?', London Rose me dijo: 'desde que sé cómo es eso, yo no quiero ser artista'".

Tras exponer la opinión de su hija mayor, la ex protagonista de "Al diablo con los guapos", recalcó que "a veces solo vemos lo bonito o contamos lo bonito".

Cabe destacar que han pasado casi 12 años desde que Allisson Lozz se retiró de las telenovelas a pesar de estar en la cima del éxito y tras protagonizar "En nombre del amor".

Tras dejar la actuación, la joven se casó con un hombre llamado Eliu Gutiérrez, fruto de su matrimonio nació London Rose y Sydney. Actualmente, la exactriz y su familia viven en Colorado, Estados Unidos.