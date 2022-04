Maca Carriedo revela cómo fue su ''relación'' con Galilea Montijo

CIUDAD DE MÉXICO.— Galilea Montijo se ha convertido en la protagonista de múltiples escándalos, pero la gente que la rodea parece que también tiene una ''polémica'' historia que contar, tal es el caso de Maca Carriedo, excompañera de la tapatía y con quien hace unos meses se le relacionó sentimentalmente. Ahora es la propia Maca, quien rompe el silencio y habla sobre este rumor, que provocó la crítica tanto para Galilea como para ella.

Galilea Montijo y Maca Carriedo: conductora responde que una relación ''no tendría nada de malo''

Andrea Legarreta le "reclama" a Galilea Montijo: ''nunca me has tirado un lazo''

Tras la gran polémica que se desató luego de que se rumoreara que Galilea Montijo tuvo un romance con Maca Carriedo, es la joven conductora, quien inició señalando que no había hablado sobre este escándalo porque no hay nada que aclarar.

En entrevista con el programa "En Shock", Maca quiso destacar que ella se concentra en su trabajo y no en chismes, por eso no habló cuando la "bomba" explotó.

“No tengo nada que aclarar. Por eso no hablé. Yo me dedico a lo mío, a mi chamba., No tengo nada que aclara, lo que si tengo es mucho que hacer y mucho que chambear”, aseguró Maca Carriedo, en el programa transmitido en YouTube.