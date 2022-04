Jada Pinkett ''abandona'' a Will Smith: “Nunca dije que necesitaba protección”

Jada Pinkett Smith le da la espalda a Will Smith; lo tacha de "exagerado". (Megamedia).

EE.UU.— Jada Pinkett, esposa de Will Smith, recientemente ha emitido una polémica opinión sobre el golpe que su marido le dio a Chris Rock en plena transmisión de los Oscar 2022. Asimismo, la actriz y presentadora ha generado el debate, pues mientras algunos señalan que con su declaración dejó ver que le dio la espalda a Will, otros más señalan que está siendo sincera al señalar que Will Smith “exageró”.

Jada Pinkett ''abandona'' a Will Smith tras golpear a Chris Rock: “Nunca dije que necesitaba protección”

La esposa de Will Smith sorprendió y generó el enojo de varios fans del actor luego de haber tachado de “exagerado” al llamado "Príncipe del rap".

Esta presunta declaración emitida por Jada Pinkett fue revelada al medio Us Weekly por una fuente cercana, quien señaló lo que la esposa de Will Smith pensaría sobre lo sucedido. De acuerdo con la fuente, ambos (Will y Jada) están de acuerdo en el que "él exageró".

“Fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en el que él exageró”, dijo una fuente al medio estadounidense.

La supuesta fuente cercana a Jada también aseguró que ella no está enojada con Will Smith, aunque tampoco quería que se involucrara en un problema por defenderla, pues ella "no necesitaba protección".

“Ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Es una mujer fuerte, una mujer con opinión y puede luchar sus propias batallas, pero ella estará a su lado”, dijo la fuente al medio mencionado.

Por el momento no se ha dado a conocer una declaración o comunicado oficial por parte de Jada sobre estas declaraciones, sin embargo, han generado la crítica contra Jada Pinkett Smith, a quien señalan de haberle dado la espalda a Will en un momento muy complicado.

Por su parte, Will Smith se disculpó con Chris Rock y La Academia, institución a la que le presentó su renuncia como miembro, además de que se ha dicho que entró a una clínica de rehabilitación para lidiar con la ira.

La reacción de Jada Pinkett tras el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock

No sería la primera vez que Jada Pinkett genera polémica sobre su presunta reacción hacía el violento actuar de Will Smith en los premios Oscar; escenario en el que el actor golpeó al comediante Chris Rock por hacer una broma sobre la enfermedad de Jada, quien sufre alopecia (condición que le ha provocado una perdida sustancial de su cabello)

Anteriormente, se difundió un vídeo —grabado a la espalda de Jada y Will Smith— en el que se muestra como supuestamente Jada Pinkett parece reírse de Rock tras haber sido golpeado por Will.

Como era de imaginarse, el vídeo se hizo viral, al igual que las recientes declaraciones de una fuente que reveló que supuestamente Jada le dio la espalda a su marido, reclamando y condenando lo ocurrido cuando "ella no se lo pidió"