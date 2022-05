MONTERREY.— Karla Panini cansada de las críticas y comentarios de odio que recibe contantemente, decidió romper el silencio y hablar de los rumores que circulan todavía sobre su matrimonio. En un vídeo, la ex "Lavandera güera" aclaró cómo terminó relacionándose con su esposo Américo Garza, quien anteriormente estuvo casado con su examiga y excompañera Karla Luna.

Karla Panini asegura que el esposo de Karla Luna ''siempre quiso ser su marido''

A través de un vídeo compartido en su cuenta de TikTok, Karla Panini decidió volver a aclarar lo que ocurrió hace tiempo con su examiga Karla Luna, a quien presuntamente le robó el marido.

La excomediante mencionó que si hablaba del tema era porque desde que contrajo matrimonio con Américo Garza, las críticas en contra de ellos y su matrimonio no han cesado.

Asimismo, la expresentadora también quiso ponerle fin a los comentarios en los que la señalan como la que provocó la separación del empresario y su examiga, Karla Luna, en el 2017 cuando perdió la lucha contra el cáncer.

Tras aclarar el porqué de su vídeo, Karla Panini inició resaltando que todo lo que se dijo fue producto de mucha desinformación.

La exintegrante de "Las Lavanderas" también mencionó que ella no robó a su actual marido, ni muchos menos se relacionaron como se especuló. Por lo que argumentó que fue mentira que su romance se dio luego de la larga agonía que Karla Luna sufrió hasta perder la vida.

“Se hizo esta bola de nieve, porque callé y callé y callé. Y él, mi marido, que siempre quiso ser mi marido, porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso”, dijo Karla con evidente enojo.

“Dejamos que un monstruo creciera, un monstruo gigante. Yo me voy a burlar siempre de mí, mis memes, de lo que me inventan. Y si quieren y si no, tengo”, agregó a su explicación en la que finalizó diciendo que a quien no le parezca que se vaya.

Panini aclara que no le robó el marido a su comadre tssss pic.twitter.com/LoCyOmjZyf — Lupita Murillo (@lupitayrodri) May 1, 2022

Cabe destacar que, está grabación fue compartida por Karla Luna luego de que la comediante comenzará la promoción de sus playeras con la frase: "Te odiamos Panini". Debido a ello, algunos internautas señalaron que no quería aclarar la polémica, solo quería publicidad gratis.