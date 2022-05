Vicente Fernández habría pagado millones a Patricia Rivera para ''desaparecer'' (VÍDEO)

Comparta este artículo

Vicente Fernández y la serie de Juan Osorio "El último rey, el hijo del pueblo" siguen revelando secretos de la familia del Charro de Huentitán, y es que ahora fue Merle Uribe quien reveló que el cantante tuvo que pagar una millonaria cantidad de dinero a Patricia Rivera, una de sus amantes, para que desapareciera. Aquí los detalles.

"No te vuelvas a meter con mi familia": Vicente Fernández a Patricia Rivera

De acuerdo a Merle Uribe, quien también tuvo una relación extramarital con Vicente Fernández, el intérprete de "Estos celos" le pagó 4 millones de dólares a Patricia Rivera para que desapareciera con su hijo, Rodrigo Fernández, quien aseguraba ser el cuarto de los "potrillos".

“(Le dio) 4 millones de dólares. Sí, porque nosotros seguimos teniendo relación incluso por teléfono y todo”,

La actriz aseguró que el dinero se lo dio luego de que el hijo de Patricia Rivera, Rodrigo Fernández, demandará al “Charro de Huentitán”, por una supuesta desatención, ya que, según rumores, el intérprete era el padre del joven, pero meses después se supo que esto no era verdad.

Rodrigo Fernández incluso vivió en el rancho "Los tres potrillos" y según fuentes cercanas a la familia, Doña Cuquita lo aceptó como uno más de sus hijos

“Vicente estaba muy sentido, primero porque le había ensartado un hijo y segundo porque el muchacho cuando cumplió 18 años lo fue y lo demando a Vicente y casi le estaban embargando el rancho. Eso no se hace. Ahí fue cuando Vicente dijo, ‘no te vuelvas a meter con mi familia, toma estos cuatro millones de dólares’ y ahí se acabó”,

¿Quién es y dónde está Rodrigo Fernández?

Rodrigo Fernández, quien supuestamente fuera el cuarto hijo de Vicente Fernández, nació en 1987 en la Ciudad de México y fue reconocido por el cantante a los cinco años de edad. Siempre mostró interés en la música y estudió clases de piano y coro en el Conservatorio de Música del Estado de México.

Gracias a su talento, en 2006 firmó su contrato con EMI y lanzó su álbum debut "El pecado más bello", desafortunadamente no alcanzó el éxito que esperaba y cuando se reveló que no era hijo de Vicente Fernández, no le quitaron el apellido, pero se distanció de la familia,

Además, la carrera de Rodrigo Fernández en la música no se consolidó y actualmente no se sabe en dónde está. Hay quienes aseguran que vive en Estados Unidos y otros revelan que se mantiene en Estado de México.