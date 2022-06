Eduardo Yáñez desmiente tener Parkinson y habla sobre su estado de salud (VÍDEO)

Comparta este artículo

Eduardo Yáñez desmintió tener Parkinson luego de que una conocida revista de espectáculos asegurara que el actor de 61 años fue diagnosticado con dicha enfermedad y estaba muy preocupado por no encontrar trabajo. Fue a través de un vídeo que el actor respondió de manera muy relajada a dichas acusaciones.

Eduardo Yáñez aclara su estado de salud: "No tengo Parkinson"

En su cuenta de Instagram y dejándose ver muy tranquilo mientras grababa su nueva novela, Eduardo Yáñez aclaró que está bien de salud y que es completamente falso que tiene Parkinson. El protagonista de "Destilando amor" y "Amores verdaderos" le mandó un saludo a quienes le desean el mal, y agradeció que se encuentra bien y con trabajo.

"No estoy enfermo de mal de Parkinson, con todo respeto a aquellos que sí lo sufren; yo digo que quien saca una nota de esta naturaleza te desea lo peor. Mi mamá me dijo que nunca tenga represalias, pero que ching** a su madre. Me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando, gracias a todos", expresó.

Yáñez trabaja en su físico

El actor que hace unos meses se sometió a una operación de para que le retiraran las piedras de los riñones, ahora se enfoca en estar bien física y mentalmente, pues contó que después de que padeció Covid-19 desarrolló ansiedad, pánico y desequilibrio emocional.