Ángela Aguilar aconseja: ''No tengan novio (...) les rompen el corazón''

Tal parece que la experiencia pública con Gussy Lau dejó un mal sabor de boca a Ángela Aguilar, quien en un reciente concierto aconsejó a sus seguidoras no tener novio.

En su presentación en el Auditorio Telmex Guadalajara, la hija de Pepe Aguilar se tomó un tiempo entre canciones para dar a sus seguidoras el curioso consejo, lo que para tanto fanáticos como medios de comunicación pareció más bien una indirecta a Gussy Lau, quien se presumiera fuera su novio y cuya relación no terminó bien luego de que unas fotos entre ambos se filtraran al público.

¿Ángela Aguilar manda indirecta a Gussy Lau?

“Déjenme decirles aquí niñas. No tengan novio. No tengan novio. No tengo nada más que decir, más que no tengan novio”, dijo la joven cantante, antes de compartir que la siguiente canción la había escrito para alguien que se portó mal con ella.

“La siguiente canción que voy a cantar yo la compuse a un niño que era muy mal portado. Pero para los que tomamos esa terrible decisión de tener un novio y si algún día les rompen el corazón, que espero que no, le van a dedicar ‘Inevitable’”.

Como es conocido por los fanáticos de la menor de los Aguilar, la joven suele ser reservada con su vida privada, por lo que resultó un gran ''escándalo'' la filtración de las fotografías junto al también intérprete Gussy Lau, quien más tarde intentó reparar el daño explicando el contexto de las fotografías, pero para la cantante esto resultó una ''violación'' a su intimidad.

Aunque se desconoce si la joven pareja terminó antes o después del "escándalo", lo cierto es que la hija de Pepe Aguilar ha dejado claro en varias ocasiones que se encuentra soltera y dedicada de lleno a su música.

No obstante, por lo anterior, para muchos las palabras de Ángela Aguilar son más bien una indirecta para su ex, a quien parece aún no perdonar por hacerle protagonizar su primer "chisme" en los medios.