CIUDAD DE MÉXICO.— Cuando se habla de Daniela Luján siempre se le suele pensar en alguna polémica relacionada con Belinda, ya que para muchos existen una gran rivalidad entre ellas que siempre las va a unir. Sin embargo, ahora la actriz se ha colocado en los titulares luego de que revelara que sigue enamorada de quien sería su primer amor. Si bien la también cantante indicó que lo conoció cuando eran niños, Daniela confesó que vive enamorada de él.

Daniela Luján confiesa que Imanol es el amor de su vida, ¿qué dijo él?

En entrevista con Karla Díaz para el programa “Pinky Promise”, transmitido por YouTube, la actriz de la serie “Una familia de diez”, sorprendió al confesar que Imanol Landeta es el amor de su vida.

En la charla que sostuvo la actriz con la integrante de JNS, Daniela mencionó que ha dicho muchas veces que el hijo del actor Manuel Landeta es su "amor platónico" desde que era una niña de cinco años, y aunque el tiempo ha pasado, para ella esa ilusión no ha quedado en el olvido.

“Imanol Landeta es el amor de mi vida, es mi amor platónico. Yo lo he dicho pinche mil veces en ‘Envinadas’ y en todos lados. Es el amor de mi vida desde los 5 años”, afirmó Daniela entre risas.

La protagonista de la telenovela “El diario de Daniela” también quiso reiterar que vive enamorada del exactor y sabe que Imanol ya no es un hombre prohibido, pues se divorció hace un tiempo y por ahora no tiene ningún compromiso.

“No está casado, pero tiene una hija, está divorciado. No está prohibido”, indicó la actriz.

Sin embargo, Daniela Luján tiene muy presente que entre ella e Imanol Landeta no podría haber un futuro juntos, pues la actriz recordó que ella sostiene una relación sentimental con Mario, un joven actor con quien vive desde hace un tiempo y a quien aseguró amar.

Antes de finalizar el tema, la actriz quiso aclarar que sobre los rumores que surgieron de una relación entre ellos es mentira.

"Fue un rumor, si Imanol hubiera andado conmigo, yo sería otra pen* en la vida", dijo para desmentir aquella especulación.

Aunque Daniela indicó que sí ha tenido contacto con él y su novio lo sabe: "Imanol me escribió, eso pasó hace tres días, él me comentó una historia, le contesté todo lo que me escribió, soñé con él y mi novio está al tanto de todo".

Imanol Landeta le "responde" a Daniela Luján tras confesar que es el amor de su vida

Luego de la confesión de Daniela Luján en el programa de la cantante Karla Díaz, Imanol Landeta se pronunció al respecto, aunque no de la forma que muchos hubieran querido.

El intérprete de “Como canica” recurrió a sus historias de Instagram para mostrar su reacción sobre el revuelo que causó Daniela Luján al señalarlo como el amor de su vida.

En su publicación, Imanol no emitió ningún comentario, pero sí se tomó el tiempo para recompartir la nota de un diario mexicano en la que hablaban sobre la confesión de amor de Daniela hacia él.