Jorge Ortiz de Pinedo: ¿Qué es la EPOC, la enfermedad incurable que padece?

Comparta este artículo

Jorge Ortiz de Pinedo reveló en una entrevista la terrible enfermedad que padece e incluso aseguró que no tiene cura. El actor de "Cero en conducta" tuvo una charla con Matilde Obregón en la que además de hablar de su trayectoria profesional también habló sobre su estado de salud. Estos son los detalles.

¿Qué enfermedad tiene Jorge Ortiz de Pinedo?

Durante la entrevista, Jorge Ortiz de Pinedo confesó que su salud comenzó a jugar un papel muy importante a la hora de trabajar pues comenzó a complicar su desempeño a la hora de actuar.

El actor también habló sobre el cáncer pulmonar que sufrió en 2013 a causa de su adicción al tabaco y, por el cual, se tuvo que someter a una cirugía para que le quitaran la parte del pulmón izquierdo que estaba dañada.

“Yo agradezco la salud que tengo, que no es buena porque me dio hace 8 años cáncer. Me detectaron en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, me lo quitaron todo y me quede nada más con cuatro lóbulos"

Jorge Ortiz de Pinedo reveló que fumó por casi 50 años, razón por la cual padece la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, también conocida como EPOC:

“Estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar, ese es una condena, en natural”.

Desafortunadamente, además de este terrible diagnóstico, hace un par de años, los doctores volvieron a detectar un tumor pero ahora en el pulmón derecho por lo que tuvieron que hacerle una cirugía para retirarle el lóbulo dañado. Actualmente solo tiene tres de los cinco lóbulos pulmonares que deberíamos tener.

Jorge Ortiz de Pinedo igual afirmó que tiene problemas para respirar y por esa razón tuvo que mudarse a Acapulco, Guerrero, pues para las personas que viven con EPOC es muy complicado vivir en un lugar como la Ciudad de México; incluso siempre trae consigo un tanque de oxígeno.

“A mí me cuesta mucho trabajo respirar. En esta Ciudad de México, a 2 mil 250 metros sobre el nivel del mar, la vida es muy difícil para los que tenemos EPOC y peor para quienes no tenemos todos los pulmones completos, entonces los médicos se admiran un poco porque esta manera que yo tengo de hablar, de respirar, de aguantar el aire para poder hablar mucho, me ha hecho una caja toráxica fuerte”, dijo.

Para finalizar, el también productor hizo un llamado a todas las personas fumadoras para que hicieran consciencia y que se vieran en ese espejo, pues las consecuencias pueden ser muy graves a largo plazo. Cabe mencionar que Jorge Ortiz de Pinedo reveló que fue diagnosticado con diabetes después de la impresión que se llevó por saber que tenía cáncer.

“Todos los que fuman deberían de pensar y verse en estos espejos, que cuesta mucho trabajo, yo lo sé. Raúl Vale murió de esto, muchos amigos míos murieron de cáncer de pulmón y yo no hice caso, entonces me tocó”

¿Qué es el EPOC? Síntomas y tratamiento

De acuerdo a Mayo Clinic, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica que causa la obstrucción del flujo de aire de los pulmones.

La EPOC es causada por la exposición a largo plazo a gases irritantes o partículas de materia, más a menudo por el humo del cigarrillo. Las personas que la padecen tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, entre otros.

Los signos y síntomas de EPOC pueden incluir los siguientes: