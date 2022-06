Franco Escamilla rompe en llanto al recordar a su padre en su nuevo monólogo "Payaso" (vídeo)

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.- Franco Escamilla, uno de los comediantes de "stand up" más populares en México, rompió en llanto en medio de la presentación de su reciente show titulado "Payaso", cuyo espectáculo rápidamente se hizo viral por una sensible razón.

¿Qué pasó con Franco Escamilla?

En el marco del Día del padre, Franco Escamilla narró que por dos décadas estuvo alejado de su papá, algo que ya era conocido por sus seguidores, esto porque en monólogos anteriores ya lo había comentado. Sin embargo, en los últimos años compartió la buena relación que tenía y que seguía considerando a su padre como un héroe.

Justo en este punto, en su más reciente monólogo "Payaso", el comediante se sinceró en el peso que sentía de no poder cumplir con las expectativas que tenían para él las personas cercanas a su padre y que los pleitos entre ambos eran algo constante. Fue el tiempo, confesó, lo que ayudó a que se acercaran.

"Nos la estábamos pasando bien, hasta que un 24 de septiembre su corazón ya no pudo más y se me murió. Se los juro mis hermanos, fue como perderlo por tercera vez, porque lo perdí cuando era niño", dice.

Esta situación hizo que el comediante rompiera en llanto en el escenario, haciendo después una petición a su público a no guardar rencores.

"Yo no sé con quienes estén peleados mis hermanos. Se los digo de corazón, no vale la pena. Yo no dejo de decirme todos los días: ¿Qué te costaba hablarle y juntarme todos los días con él? Y es fecha que me arrepiento'".

Además, Franco Escamilla reconoció que ahora que tiene a su propia familia ha podido entender que la labor de ser padre no es nada sencilla y que, a pesar de todos los errores que puedan llegar a cometer, un papá siempre hará lo que sea para intentar que sus hijos tengan una vida mejor de la que ellos tuvieron.

"Mi papá era un pedote, pero nunca me dejó sin comer. Él fue mucho mejor que su papá y yo me considero mucho mejor papá que mi papá, porque eso es lo que hemos hecho: ‘Tuviste una vida de mierda, por favor que mis hijos no la vivan’. Y mi papá hizo todo lo que estuvo a su alcance para que mi vida fuera un poquito mejor que la suya y yo, todavía le reclamé".

Para los seguidores del popular comediante, muchos de los cuales también han perdido a su padre, sus palabras hicieron eco ellos, haciendo viral en las redes sociales el fragmento donde explica y da a conocer su testimonio de la relación con su padre.

Franco Escamilla honra a su padre con "Payaso"

"Payaso" está dedicado en su totalidad al señor Francisco Javier López Campos, padre de Franco Escamilla, pero también a todos los padres del mundo.