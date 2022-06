Comparta este artículo

EE.UU.— La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue generando rumores y especulaciones. A pesar de ello, ni la cantante ni el futbolista han revelado la razón por la que decidieron finalizar su noviazgo de poco más de una década. Pero ahora un psíquico ha asegurado que la pareja va a regresar, incluso señaló la fecha en la que posiblemente la pareja retome su relación.

Shakira y Piqué podrían reconciliarse; revelan cuándo pasaría esto

Tras emitir un comunicado en el que confirmaron su ruptura, la colombiana y el español parecen estar conscientes de que su relación sentimental no tendrá una segunda oportunidad, sin embargo, en entrevista con el programa "Chisme No Like", el psíquico Rob Cissna afirmó que Shakira y Piqué retomarán su noviazgo en menos de un año.

Debido a que el psíquico presuntamente anticipó el día del fallecimiento de la actriz Carmelita Salinas, e incluso el FBI lo tiene como uno de sus consultores principales en casos difíciles, Elisa Beristain le consultó sobre la separación de la cantante y el futbolista.

En la plática con la presentadora del show transmitido por YouTube, el también conocido como doctor Rob Cissna, indicó que específicamente en menos de 10 meses, la intérprete de "Las de la intuición" y el jugador del Barça retomarán su relación sentimental.

“En unos 8 o 10 meses van a estar regresando”, aseguró el psíquico, quien señaló que la escandalosa separación de la pareja no será impedimento para que ellos vuelvan a estar juntos.

Por su parte, Elisa comentó que ella no cree en este tipo de revelaciones del más allá, pero el psíquico reiteró que a pesar de todos los rumores y todo el escándalo en el que se han visto envueltos, la cantante y el central del Barcelona se reconciliarán.

“Va a haber problemas legales, en el momento que Piqué acepte sus responsabilidades, eso va a hacer que se reconcilien… En este momento la relación está muy mal, porque Piqué no ha tomado responsabilidades, y ella está muy molesta porque la han dejado ver como tonta y eso lo que la tiene muy molesta… Hay una diferencia de edades, él se va a dar cuenta en un momento que es la mejor opción que va a tener, en el momento que él acepte y se haga responsable, ella lo va a perdonar, y él cuando sienta que la perdió la va a querer recuperar“, aseguró el doctor Rob.

Shakira y Piqué han "formalizado" su separación; Gerard ya sale con su nueva pareja sentimental

Aunque el psíquico Rob Cissna afirmó que Shakira y Piqué retomarán su relación sentimental, la prensa española ha revelado más supuestos detalles sobre la separación de la cantante colombiana y el futbolista español.

De acuerdo con el periodista español Jordi Martin, en un enlace con el programa "El Gordo y la Flaca", indicó que hace unos días el abogado de Gerard acudió a la casa que compartía el jugador con Shakira para entregarle unos documentos, que bien podrían ser la condiciones del español para que la colombiana pueda irse de España y llevarse a sus hijos a Miami, Estados Unidos, como se ha especulado.

Asimismo, el también paparazzi mencionó que la mujer con la que presuntamente le fue infiel Piqué a Shakira, estaría saliendo con el jugador desde diciembre de 2021 e incluso ya habría asistido al estadio para verlo jugar.