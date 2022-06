Shakira y Piqué: Modelo exhibe otra infidelidad del futbolista; revela mensajes de acoso (FOTOS)

Comparta este artículo

La supuesta infidelidad entre Shakira y Piqué sigue generando polémica, pues luego de que se revelara que ya no viven juntos y que el futbolista estaría saliendo con una mujer de 20 años que trabaja como modelo en eventos privados, ahora fue Suzy Cortés, modelo brasileña quien confesó que Piqué la acosaba y le enviaba mensajes comprometedores. Aquí los detalles.

Suzy Cortés exhibe los mensajes que Piqué le enviaba

Fue durante una entrevista para Diario NY, que Suzy Cortez, una modelo conocida como "Miss Bum Bum" reveló que Gerard Piqué no vale la pena, pues asegura él la acosaba por mensajes constantemente. Incluso confesó que todos los jugadores del Barcelona le mandaban mensajes a excepción de Messi y Coutinho.

“Éste no vale para nada. Fue el que me mandó -mensaje- más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, indicó

Suzy Cortez comentó que ella y Piqué se conocieron gracias a Sandro Rosell, al expresidente del Barcelona, quien es su amigo y que Piqué le había pedido el número de la modelo. Cuando lo obtuvo, siempre le estaba mandando mensajes, le preguntaba cuándo regresaría a Europa e incluso le hacía preguntas sobre su cuerpo.

"Yo era amiga del ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medían mis caderas y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, declaró la brasileña.

Suzy Cortez revela acoso por parte de Piqué

Por otro lado, Miss Bum Bum explicó para un medio brasileño, que Gerard Piqué le ofreció pagarle un viaje a Europa y, ante su rechazo, se volvió insistente y comenzó a acosarla.

“Yo estaba como ‘hombre, estás casado. Respeta a tu familia’”, indicó. “Cuando gané el mundial Miss Bum Bum dijo que mi cuerpo era el mejor del mundo, que quería tener la oportunidad de verlo de cerca. Esto es acoso”, agregó Suzy Cortez

Suzy Cortez reveló que tanto era el acoso de Piqué que incluso le enviaba fotos privadas e íntimas; ella asegura que nunca las abrió y que decidió no hablar en su momento por respeto y lástima a Shakira, ya que no quería ser señalada por destruir a una familia.

“Me envió fotos que no abrí, pero pude ver que eran desnudos. Piqué fue muy irrespetuoso conmigo. No hablé en el momento por lástima a Shakira. No quería destruir una familia”

¿Quién es Suzy Cortez, la modelo que Piqué acosaba?

Suzy Cortéz es una influencer originaria de Sao Paulo, Brasil. Tiene 32 años de edad y alcanzó la fama luego de ganar el título de "Miss Bum Bum" en el 2015 y 2019. Antes de ser modelo profesional trabajaba en el sector legal, pues es abogada criminalista de profesión y actualmente tiene una cuenta de OnlyFans en la que le va muy bien económicamente.

En algunas oportunidades, Suzy Cortez comentó que era muy tímida, pero que, gracias a los constantes elogios y respaldo de otras personas, logró ganar más seguridad y decidió participar en diferentes concursos de belleza, eventos que le permitieron darse a conocer.

Suzy Cortéz es fanática del fútbol y especialmente de Lionel Messi, incluso tiene un tatuaje inspirado en él, luego de que ella prometiera ponerse en la piel el rostro del futbolista si ganaba el Miss Bum Bum 2019 y lo cumplió.