MÉXICO.— Alejandro Fernández enfrenta una nueva disputa legal luego de que un imitador conocido como "SimiPotrillo", indicará que busca limpiar su nombre, luego de que fuera demandado por el cantante por uso indebido de marca. Recientemente, el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco citó al hijo de Vicente Fernández para aclarar y resolver esta situación, pero éste no se presentó. ¿Qué pasará ahora?

Alejandro Fernández recibe citatorio, ¿de qué lo acusan?

Fue en 2019, cuando Emmanuel Mercado, mejor conocido como "SimiPotrillo", fue demandado por Alejandro Fernández luego de que el intérprete de "Me dedique a perderte" se quejó por el uso de su imagen.

“Todo inició en 2019 cuando él (Alejandro Fernández) decidió emprender un proceso en contra mía; mi equipo y yo lo respetamos en todo momento y eso afectó mi imagen y mi trabajo. En el 2020 se pospuso ese proceso por cuestiones de pandemia, y en la última cita en la que yo tenía que presentarme en INDAUTOR, contestamos y expresamos nuestros argumentos, y la autoridad dio un tiempo para que ellos contestaran, pero ya no continuaron, no demostraron lo que ellos decían, y lo único que hicieron, de manera injusta, fue manchar mi nombre y una marca artística”, explicó Mercado.

El hombre, quien forma parte de un grupo de imitadores populares, no reveló muchos detalles sobre la reunión programada por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Sin embargo, afirmó que se le envió un citatorio al también llamado "El Potrillo" para que acudiera a dicha junta, pero el cantante hizo caso omiso.

Asimismo, el imitador "SimiPotrillo" indicó que se requirió extender el plazo debido a que "se pidió un tiempo, pues no se llegó a ningún acuerdo".

"Se pidió tiempo para platicar con Alejandro Fernández, ya que no vino, a ver qué pasa en la siguiente junta, porque solamente vino su apoderado legal", explicó el imitador a Publímetro.

¿Qué es lo que quiere el imitador de Alejandro Fernández?

Emmanuel Mercado, quien desde hace tres años que se entabló la demanda en su contra, está inmerso en la búsqueda de justicia. Asimismo, indicó que además de buscar que se le ofrezca una disculpa pública, también quiere interceder por los imitadores que se dedican a homenajear a famosos como Alejandro y su padre don Vicente Fernández.

“Ninguna remuneración económica. Estoy exigiendo una disculpa pública en los medios de comunicación donde manchó mi nombre. La única intención que tenemos es limpiar nuestro nombre, porque se manchó de una manera injusta por parte de Alejandro Fernández", detalló el imitador.

"SimiPotrillo" destacó que moralmente se afectó a su imagen y su trabajo se vio mermado por esta situación.

“Yo me sé ganar el dinero, así que no me interesa que me den un centavo, aunque este proceso sí me afectó muchísimo, me pegó duro porque nadie me quería contratar...Así que es necesario que se limpie mi nombre”, aseveró Emmanuel.

Por su parte, el Instituto de Justicia Alternativa invitó de nueva cuenta a Alejandro Fernández para que pueda llegar a un acuerdo con Emmanuel Mercado y evitar una batalla legal.