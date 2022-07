Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Fernando del Solar murió este pasado 30 de junio y aunque la lamentable noticia fue confirmada en el programa "Venga la Alegría", en aquel momento no se dio a conocer las causas de su deceso. Sin embargo, este 1 de julio, la esposa del presentador de TV, Anna Ferro, reveló de qué murió su marido.

Anna Ferro, esposa de Fernando del Solar, revela de qué murió el conductor

Este viernes 1 de julio, Anna Ferro, esposa de Fernando del Solar ofreció una entrevista exclusiva al programa "Venga la Alegría". En la emisión, sin poder contener las lágrimas dijo sentir un gran dolor, asimismo, la viuda del conductor argentino aseguró que Fernando pasó sus últimos minutos de vida "tranquilo y feliz".

En el matutino de TV Azteca, la también maestra de Yoga destacó las virtudes del conductor y la lucha que sostenía todos los días para estar bien y lograr que su salud mejorará tras la batalla que enfrentó por varios años para vencer el cáncer.

A pesar de lo emotiva que fue esa charla, la última esposa de Fernando no reveló la causa de muerte del argentino. Sin embargo, posteriormente, dio una conferencia de prensa en la que reveló de qué murió el conductor.

Estando en la funeraria y ante varios medios de comunicación, Anna Ferro informó que su esposo, el conductor argentino Fernando del Solar, murió de una neumonía, enfermedad que se le presentó luego de que sus defensas bajaran tras la muerte de su padre, pues esta pérdida representó un gran golpe para el conductor.

Asimismo, Anna indicó que fue "repentino" y explicó que los pulmones del conductor estaban dañados debido a toda la lucha que tuvo por años contra el cáncer con quimioterapias y radiaciones.

“Fue repentino, él salió del cáncer, sus pulmones quedaron muy afectados con 20 radiaciones, 59 quimioterapias, luchó y lo logró, es un mensaje para todos los que han tenido cáncer, sí se puede y lleven su luz por todos lados. Fue por una neumonía. Para él una gripa era algo muy fuerte y esta vez no lo logró, pero la luchó, luchó hasta el último momento. Fue muy repentino”, detalló la esposa del conductor de "Venga la Alegría".

Anna Ferro externó que la muerte del papá de Fernando -hace casi tres semanas- no solo le afectó anímicamente, sino que también hizo estragos en su salud, pues bajaron sus defensas y le dio gripe, pero después se agravó y terminó convirtiéndose en una neumonía.

“Hace unas dos semanas y media su papá falleció, fue una tristeza y fue algo que le costó superar, sus defensas bajaron, empezó con una gripe y se fue agravando hasta una neumonía”, explicó la ahora viuda de Fernando.

Anna Ferro revela que pasará con el cuerpo de Fernando del Solar

En la conferencia, Anna Ferro dio a conocer que el conductor de "Venga la Alegría" será cremado porque así lo quería, pues tenía la creencia de que así podría regresar y despedirse de todos.

"Que lo cremara, que lo velaran unos días, porque él tenía la creencia de que en unos días para irse a despedirse de todos. Que no lo cremara inmediatamente", explicó la esposa del conductor de Fernando del Solar.

Asimismo, aclaró que sus restos no serán trasladados hasta Argentina como habían rumorado. ?Anna reiteró que el cuerpo de Fernando del Solar será cremado y las cenizas se quedarán en México.

Los hijos de Fernando del Solar e Ingrid Coronado no se despidieron del conductor

La conferencia de prensa también fue el lugar en el que la última esposa de Fernando del Solar externó que los hijos que el conductor tuvo con Ingrid Corona no pudieron despedirse de él, pero indicó que Luciano y Paolo acudieron a la funeraria.

“Los niños ya vinieron a despedirse de su papá temprano para cerrar este ciclo con él”, comentó la viuda del conductor de TV.

Aunque Anna Ferro quiso destacar que Fernando del Solar le pidió que cuidara a Paolo y Luciano: “Que los amara y cuidara, que los siguiera viendo” finalizó.

Anna Ferro defiende a Ingrid Coronado por críticas tras la muerte de Fernando del Solar

Como era de esperarse, Anna Ferro fue cuestionada sobre las críticas, burlas y señalamientos que ha recibido Ingrid Coronado tras la muerte de Fernando del Solar, pues recordemos que la conductora sigue recibiendo comentarios negativos por haber "dejado" al argentino cuando le diagnosticaron el cáncer en 2012.

Para sorpresa de muchos, la ahora viuda del conductor defendió a la exesposa de Del Solar, asimismo pidió no juzgarla ni criticarla, y recordó que es necesario que "fluyamos en amor".

“Fluyamos en amor, si no es tu historia no la cuentes no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente. Que estés en armonía, no juzgar, no criticar y eso es de seres humanos, de humanidad”, fueron las palabras con las que la viuda del conducto defendió a la madre de los hijos de su esposo.