CIUDAD DE MÉXICO.— La polémica entre Molotov y Christian Chávez continúa, pues luego de que el actor arremetió contra la banda tras asegurar que la canción ''P**o'' es un himno para la comunidad LGBT+, la agrupación se volvió a pronunciar para señalar que no se arrepienten de haber lanzaron en 1997 su polémico tema.

Molotov le responde a Christian Chávez tras arremeter por la canción ''P**o''

Randy Ebright, baterista de Molotov, fue quien decidió responderle a Christian Chávez, quien hace unos días compartió un vídeo en el que de forma contundente aseguró que la canción ''P**o'' no lo representa como la agrupación de rock mencionó en una entrevista.

El exesposo de la modelo y actriz Muriel Hernández también fue contundente al argumentar que él y los otros integrantes de la banda "no se arrepienten de la canción".

"No nos arrepentimos de la canción. Hay que entender el contexto y el uso de las palabras en México. Allí se ha convertido en un himno. Si tú estás orgullosa de ser quien eres, no hay que sentirse ofendido", declaró Randy Ebright, baterista de Molotov.

Por su parte, Tito Fuentes, Micky Huidobro y Paco Ayala también han defendido la canción que forma parte del álbum ''¿Dónde jugarán las ñiñas?'', luego de que el ex RBD arremetió contra lo que ellos habían declarado en una entrevista.

"'P*to’ es un tema de la comunidad LGBTQ+'", aseguró la banda Molotov.

¿Qué dijo Christian Chávez sobre la canción ''P**o'' de Molotov?

A través de un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, Christian Chávez aseguró que la canción de Molotov no es un tema de la comunidad LGBT+ sino todo lo contrario, pues debido a esa canción él y varias personas con preferencias sexuales diferentes han sido violentados.

"Vi una entrevista que se le hizo al grupo Molotov en la cual aseguran que el tema ''P**o'' es de la comunidad LGBT. No señores, no se equivoquen. Es una canción que en mi caso cada vez que sonaban los primeros acordes, teníamos que correr al baño, teníamos que salir a otro lugar o teníamos que ser violentados. Yo en lo personal fui violentado no solamente física, sino verbalmente, varias veces".

"No se puede decir que es un tema de la comunidad porque es un tema que dolió mucho tiempo... esa canción no me representa... Un poquito de corazón cuando se hable de esos temas", concluyó el actor.