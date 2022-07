Luisito Comunica fue discriminado en Corea del Sur por esta razón (VÍDEO)

Luisito Comunica está en Corea del Sur desde hace varios días y a través de sus redes sociales, el influencer ha estado compartiendo varios momentos de su viaje al lado de su novia Ari. Sin embargo, en esta ocasión, el también empresario denunció un acto de discriminación en su contra en dicho país asiático. Esto es lo que sabemos

¿Por qué discriminaron a Luisito Comunica en Corea del Sur?

Todo comenzó luego de que Luisito Comunica y su novia intentaron entrar a una discoteca en este país, sin embargo, a ambos les negaron la entrada por razones que, de acuerdo al influencer, son racistas, ya que en Corea del Sur y en otros lugares como China y Japón, en este tipo de lugares solo pueden entrar personas locales y que sean menores de 29 años. Lo que quiere decir que ningún extranjero o turista puede ir de fiesta y mucho menos si tiene 30 años tal como le pasó a Luisito Comunica.

“Me acaban de discriminar por viejo. Me piden identificación y me dicen ‘no, es que tienes 31 y no puedo dejar entrar a nadie que tenga más de 29 años.”

Cabe mencionar que aunque pensó que solo se trataba de alguna regla que específicamente estaba en esa zona de la ciudad, intentó entrar a otros lugares y en todos le sucedió lo mismo. El influencer expresó su descontento asegurando que se sentía asustado pues cree que el mensaje que las personas están mandando no es el correcto.

“Las personas con más de 30 años de edad no pueden ir a discotecas. Es algo que me asusta sinceramente. ¿Qué le está diciendo la sociedad a las personas? Cumples 30 y vete a tener hijos, vete a cuidar a tus nietos. Ya no salgas más. No puedes. ¿por qué? Por viejo.”

— Luisito Comunica esta de visita en Corea y fue a Busan, la ciudad de nacimiento de #JungKook y #Jimin y por Instagram compartio que fue a visitar el mural en honor a ellos, cosas que no pense que pasarian y pasaron uD83DuDC40 pic.twitter.com/DQX6Q40LFw — Pichel uD83CuDCCF's Sof | NAM LIVEuD83DuDCCC (@Shinemichm) July 17, 2022

Luisito Comunica agregó que pese a que todo en Corea del Sur le había encantado, ese aspecto y lo que le sucedió esa noche fue algo que además de sorprenderle le desagradó y aseguró que no podía vivir en un lugar así porque no encajaría en la sociedad surcoreana, ya que está muy viejo para ellos. También comentó que se sintió feo que lo discriminaran por cómo se ve y por dónde nació.