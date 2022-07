Conductora de Venga La Alegría revela el peligro que vivió en un taxi de aplicación (VÍDEO)

Alana Lliteras, yucateca que ganó MasterChef Junior y quien ahora se encuentra en Venga La Alegría: Fin de semana, expuso durante el programa, la situación que vivió mientras estaba en un viaje con un conductor de un taxi de aplicación. La joven de 18 años de edad confesó que tuvo que bajarse del coche apenas tuvo una oportunidad, pues el chofer la "sacó" de la ruta. Esto fue lo que pasó.

Alana de Venga La Alegría exhibe situación con un taxi de aplicación

Alana Lliteras comentó que el pasado jueves 21 de julio, decidió tomar un taxi de aplicación para ir a trabajar a TV azteca, pues no tiene coche y siempre suele utilizar ese tipo de traslado. Sin embargo, de acuerdo a lo que reveló este domingo en "Venga La Alegría" desde que se subió al auto sintió algo raro y que no le daba mucha confianza.

“Para trabajar no tengo coche, me traslado en taxi de aplicación, pensando que es algo mucho más seguro y la verdad es que no. Justamente el jueves, cuando me dirigía para trabajar, tomé un taxi de aplicación como de costumbre, me subí y desde un principio yo noté algo raro, una incomodidad” dijo Alana

Y justo minutos después de que comenzara su viaje, Alana temió por su vida, pues se dió cuenta que la ruta que el chofer estaba siguiendo no era la que marcaba la aplicación y aunque ella le dijo el camino que quería que siguiera, esta persona se negó y simplemente ignoró lo que le decía.

“Yo le indicaba al conductor la ruta que yo quería tomar y yo me percaté que no está tomando esa ruta. Yo le seguía insistiendo que por favor la tomara. Sabía que tenía salir por Periférico, pero no se iba por ahí, se empezó a ir por unas callecitas bastantes solas, unos callejones feos, y me empecé a dar cuenta que ya no estaba nada cerca de la ruta que me llevaba a TV Azteca estaba en un lugar distinto”,

El momento de tensión para Alana no acabó ahí, pues se empezó a preocupar aún más cuando el conductor le dijo que le habáin cancelado el viaje y que él la llevaría por su propia ruta fuera de la aplicación.

“Me acaban de cancelar tu viaje, pero yo te voy a llevar por fuera de la aplicación. Te voy a llevar por mi cuenta a tu destino”

¡En esta ocasión @Alana_MCJr nos cuenta la situación por la que pasó cuando abordó un taxi de aplicación y no la llevaba a su destino! uD83DuDE31uD83DuDE96?uD83DuDCFA #ConVLAFinDeSemana pic.twitter.com/MW3Z5fxF8k — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 24, 2022

Alana confesó que todo el tiempo se mantuvo en comunicación con su madre y cree que eso fue lo que permitió que el chofer dejara que se bajara, pues además se dio cuenta de que nunca inició el viaje en la plataforma, por lo que la ruta jamás quedó registrada y era como si nunca se hubiera subido.

“Es como si tú nunca te hubieses subido, no tienes manera de comprobar nada. Yo estaba en llamada todo el tiempo con mi mamá y gracias a Dios, creo que fue algo que hizo que el conductor me dejara bajar del vehículo”, mencionó.

Tras momentos de angustia por fortuna, Alana pudo huir del vehículo sin importarle las cosas que tenía que cargar, ni la zona en la que estaba y recomendó a las chicas de su edad estar alerta ante cualquier tipo de suceso similar: