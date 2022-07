La Academia 2022. Eduardo es hospitalizado de emergencia; este es su estado de salud

Eduardo, alumno de La Academia 2022, fue hospitalizado de emergencia este domingo luego de que su salud se viera afectada por el estrés que viven todos los días los participantes dentro de la casa. Cabe mencionar que hace dos semanas, Eduardo junto con Isabela y Zunio regresaron al reality luego de ser expulsados, sin embargo, ambos ya salieron de nueva cuenta y se dice que Eduardo siente mucha presión por el concierto de hoy, ya que habrá un expulsado. Aquí los detalles.

La Academia 2022. ¿Qué le pasó a Eduardo y cuál es su estado de salud?

A través de Venga La Alegría; Fin de semana, se dio a conocer que Eduardo había sido hospitalizado de manera urgente y que primero había sido atendido por paramédicos de La Academia, pero al parecer no lograron controlar su malestar, por lo que tuvo que ser llevado al hospital inmediatamente.

Hasta ahora lo único que se sabe es que Eduardo pudo haber sufrido sido una crisis de estrés, también conocido como vértigo de estrés. Asimismo, tal y como lo revelaron en el matutino, Eduardo estaba vomitando, se sentía débil y no podía pararse ni moverse solo, por lo que tuvieron que ayudarlo a salir de la casa de La Academia en silla de ruedas.

Hasta el momento, no se sabe qué va a pasar con Eduardo o si cantará este domingo en el concierto de La Academia, pues según él, esta no es la primera vez que le pasa, pero tal y como se muestra en las imágenes, su semblante no se ve bien e incluso se puede apreciar que está llorando.

¡Esta mañana Eduardo sufrió una crisis por estrés en la casa de @LaAcademiaTV que lo ha llevado a ser trasladado en una ambulancia a un hospital! uD83DuDEA8uD83DuDE31uD83CuDF99?uD83DuDCFA #ConVLAFinDeSemana pic.twitter.com/RhCrZ3dFzV — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 24, 2022

¿Quién es Eduardo, alumno de La Academia 2022?

Eduardo de La Academia 2022 tiene 29 años de edad y es originario de Tijuana, Baja California, pero vive en Los Ángeles, California desde que tenía 17 años.

Sus inicios en la música comenzaron desde que él era muy pequeño, pues a los 7 años ya sabía tocar guitarra y gracias a su abuelo, le apasionó la música bohemia.

A los 15 años Eduardo logró componer su primera canción y dos años más tarde, con la finalidad de cumplir su sueño y dedicarse a la música, decide irse a Los Ángeles. Sin embargo, antes de eso, se dedicaba a vender tortillas, empanadas y birria para poder ayudar a su familia.

Eduardo asegura que su familia ha representado un papel muy importante a lo largo de su carrera, y aunque su papá falleció de covid-19 hace unos meses y ha sido una de las pérdidas más fuertes en toda su vida, tiene una hija de 7 años que es su principal motor para salir adelante.

Asimismo, él ha revelado que su inspiración en la música viene desde Juan Gabriel, Vicente Fernández, Diego El Cigala y en general toda la música de regional mexicano.

Eduardo en La Academia 2022 representa a la comunidad mexicana y latina en Estados Unidos y desde que inició el reality mostró todo su talento, tan así fue que Lolita Cortés calificó esa participación como "lo mejor de la noche", sin embargo, el domingo 12 de julio, durante el sexto concierto, su actuación no agradó ni al público ni a los críticos y con tan solo 3.51% de la votación total, Eduardo fue expulsado de La Academia.

Sin embargo, a través de una dinámica que hizo la producción de TV Azteca con una votación abierta al público, Eduardo regresó a La Academia al lado de Isabela y Zunio.

Desafortunadamente, ambos alumnos ya salieron de nueva cuenta del reality y ya solo quedan pocas semanas para saber quién es el ganador de La Academia 20 años, lo que podría haber provocado un cuadro de estrés en Eduardo y por eso fue hospitalizado de emergencia.

¿Quién salió de La Academia 2022 ayer 23 de julio de 2022?

Zunio no logró convencer al público ni a los críticos y fue el expulsado de La Academia 2022 ayer sábado 23 de julio. Zunio regresó por segunda vez hace unos cuántos días y desafortunadamente no logró quedarse con los demás participantes más tiempo.