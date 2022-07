La Academia 2022. Denuncian homofobia tras cancelar show de ''México de colores'' (VÍDEO)

La Academia 2022 no ha pasado por una buena semana y ahora están acusando al programa de homofobia luego de que cancelaran de último momento el show de la compañía "México de Colores". Fue a través de redes sociales que bailarines de la comunidad LGBT+ denunciaron lo sucedido.

Cabe mencionar que el reality se ha mantenido en el ojo del huracán luego de que la semana pasada todos los alumnos hospitalizados por una fuerte gastroenteritis y deshidratación, además Rubí dio positivo a covid-19 y la nutrióloga de La Academia 2022, Montse Barojas, fue exhibida en redes sociales por los malos planes de alimentación y dietas estrictas que les ponía a los alumnos.

Denuncian homofobia en La Academia 2022

De acuerdo con el vídeo que subió "México de colores" denunciando el episodio de homofobia que vivieron por parte de La Academia 2022, el grupo de bailes folklóricos se iba a presentar con Lety López, la exacadémica que cantó durante el concierto del sábado, sin embargo, minutos antes del show, la producción les prohibió salir al escenario si no se vestían como hombres.

Fue precisamente Lety quien recibió la orden por parte de la producción de TV Azteca para hacerle saber que si los bailarines no utilizaban un vestuario masculino, no podrían presentarse. La cantante muy apenada les dio la noticia y, aunque expusieron que sabían que Lety no era la del problema pues ella siempre los ha apoyado, se quedaron con un muy mal sabor de boca, ya que no pueden creer que en una televisora tan importante y con tanto poder, sigan mandando mensajes de homofobia y discriminación.

Ante la postura que tuvo La Academia 2022 por los vestuarios que usarían y el concepto que tiene en general la compañía de "México de colores", los bailarines decidieron retirarse, pues no iban a permitir que el programa cambiara el verdadero objetivo que tienen que es fomentar la inclusión en un arte como el baile.

Cabe mencionar que también exhibieron que es la primera vez que les niegan una participación, pues a todos los lugares, programas y medios que han ido, los han recibido muy bien, sin embargo, "México de colores" recalcó que esto solo demuestra que hay mucho camino qué recorrer y mucho qué hacer.

¿Qué es México de Colores, compañía que sufrió homofobia en La Academia?

En redes sociales, "México de Colores" se define como una compañía de danza folklórica y que es parte de la comunidad LGBT+. Sus bailarines portan con orgullo trajes del folklor mexicano siempre con la misión de hacer un llamado a la inclusión y evitar la discriminación y homofobia.

Desde el sábado a primera hora, México de Colores compartió en su instagram que estarían presentándose en el escenario de La Academia 2022, sin embargo, la producción les canceló el show a último momento porque no saldrían vestidos como hombres y, por el contrario, usarían prendas de mujer.