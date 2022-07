Christian Nodal prepararía boda con Cazzu; ya eligió lugar y sacerdote (FOTOS)

Comparta este artículo

Luego de anunciar su retiro temporal en la música, Christian Nodal está de nuevo en polémica luego de que aumentaron los rumores sobre una posible boda con Cazzu, su nueva novia, pues de acuerdo a la información y fotos publicadas por un sacerdote de Guatemala, el cantante le expresó sus deseos y ganas de casarse. Aquí los detalles.

Christian Nodal y Cazzu tendrían planes de boda

A casi un mes de su visita a Guatemala, Christian Nodal y Cazzu continúan en tendencia, y es que luego un sacerdote originario de dicho país reveló que posiblemente habría boda entre los artistas, pues además de que compartiera una imagen junto a ambos, también dijo que Nodal quiere casarse en el Convento La Merced

Esta fotografía causó revuelo entre los seguidores del intérprete pues de esta manera Nodal le habría revelado sus intenciones de casarse en Antigua Guatemala.

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’… Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, publicó el sacerdote Luis Castillo, conocido como Padre Choco.

Cabe mencionar que la pareja ha estado en medio de rumores de la prensa, pues aunque aún no confirman ante las cámaras su relación, se sabe que probablemente Christian Nodal ya habría presentado a Cazzu como su novia frente a su familia y por medio de una videollamada.

Además, hace unos días se filtró un vídeo en el que el exnovio de Belinda le dice "Te amo" a la rapera argentina antes de subir al escenario durante su gira "Forajidos tour" por lo cual parece que los rumores de una posible boda entre Cazzu y Nodal podrían llegar a ser ciertos.