Así luce el sobrino de Ricky Martin, quien lo demandó; Filtran contenido de la denuncia

PUERTO RICO.— Ricky Martin fue denunciado por ejercer supuesta violencia doméstica, pero lo asombroso de esta acusación es que la hizo un joven, quien resultó ser su sobrino de nombre Dennis Yadiel Sánchez Martin. Tras confirmarse este señalamiento en contra del también actor, se ha filtrado la identidad y el contenido de la denuncia que interpuso en contra del cantante.

Así luce el sobrino de Ricky Martin, quien lo demandó

A pesar de que la policía de Puerto Rico intentó proteger y ocultar la identidad del denunciante quien aseguró temer por su integridad, pues Ricky Martin es una figura importante. Medios locales filtraron detalles importantes del caso que ha generado la crítica en contra del intérprete de "Vuelve".

Un medio de Puerto Rico fue el que se encargó de revelar que el denunciante es un menor de edad y se trata del sobrino del también actor, e hijo de su hermana. Asimismo se publicó que el joven tuvo una "relación consensuada" con su tío por siete meses y dos meses antes de denunciarlo habían terminado.

Posteriormente, en el programa de "Ventaneando" se mostró parte de la denuncia del sobrino de Ricky; ahí mismo se mostró una imagen del joven, pero está fue censurada. Ahora distintos medios internacionales han recompartido un clip en el que se muestra el rostro de Dennis Yadiel Sánchez Martin.

El vídeo es pasado, pero en él se puede apreciar al joven en compañía de Eric Martin, el hermano del cantante boricua, quien hace unos días compartió un clip en el que hizo fuertes declaraciones con respecto a la denuncia interpuesta por Dennis y el estado mental de su sobrino.

Hermano de Ricky Martín explota en contra de su sobrino, quien denunció al cantante

Hace unos días, a través de redes sociales, Eric Martin, el hermano de Ricky Martín, salió en defensa del cantante. Mediante un vídeo, el hombre se encargó de confirmar que fue el sobrino del cantante puertorriqueño, quien interpuso una orden de protección en su contra.

Asimismo, Eric argumentó que su también sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin, no está bien de sus facultades mentales, pero a pesar de todo este escándalo que ha desatado lo "quiere con el alma".

“Si alguien ha visto a mi sobrino querido que lleva tiempo desaparecido de la familia, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma, que él tiene problemas mentales que hemos estado luchando toda la vida con esto, pero no se sabe y yo ya me cansé de estar callado”, dijo Eric Martin a través de un Facebook Live.

El hermano de Enrique Martín Morales, mejor conocido como Ricky Martin, destacó que hay que tener cuidado con la Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica, “porque no todos los que usan la ley de protección están diciendo la verdad”, afirmó.

“Papito (al sobrino) tú sabes cómo nosotros te hemos querido, tú sabes tus problemas mentales que tienes, te llamo por teléfono y ya no tienes ese teléfono, me bloqueaste por Facebook, tú sabes lo que le has hecho a mami y a tu abuela. Investiguen bien, no porque alguien use la ley de protección está diciendo la verdad”, puntualizó Eric Martin.

Ricky Martin. Filtran contenido de la denuncia contra el cantante

Recientemente se filtro más contenido de la denuncia emitida por el sobrino de Ricky Martin por presunta violencia doméstica.

En el documento, Dennis Yadiel Sánchez Martin se describió a su tío como "la persona con quien ha sostenido una relación consensual”. Asimismo, se puede ver que en una parte el joven marcó con una "X" en donde se le cuestiona si existió consumo de alcohol y drogas a lo largo de la relación.

En la denuncia también se lee que después de que Dennis decidiera terminar su relación, Ricky Martin lo acosaba, pues el cantante llama con frecuencia al demandante, además de que ha merodeado alrededor de su residencia en al menos tres ocasiones, por lo que “el peticionario (su sobrino) teme por su integridad”.

Ricky Martin. ¿Cuántos años podría pasar en la cárcel si se demuestra que el cantante cometió incesto?

Distintos medios internacionales han indicado que, el código penal en Puerto Rico es muy estricto en casos de incesto, de comprobarse lo dicho por el sobrino de Ricky Martin, la sanción para el cantante podría llegar hasta los 50 años de prisión.

Ricky en días pasados publicó un breve comunicado en el que manifestó que las acusaciones eran falsas y que aunque no podía dar detalles al respecto por el proceso legal, todo se iba a aclarar.