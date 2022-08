Muere Amparín Serrano en trágico accidente; es creadora de 'Distroller' y exintegrante de Flans

La empresaria Amparín Serrano murió este viernes luego de un trágico accidente en su hogar. Quien fuera creadora de la marca "Distroller" con el dibujo de la virgencita y más, fue hospitalizada de emergencia por los fuertes golpes que sufrió tras el terrible suceso, sin embargo, no sobrevivió.

Fue una de sus hijas, Camila West, quien publicó hace unas horas a través de su Instagram, una historia en la que pedía a sus seguidores rezar por su mamá.

"Persona de una sola pieza mi mamá. Deshecha por dentro, por fuera, no puedo expresar lo mucho que te amo mamá... que se te conceda el milagro que le has dado tú a millones de personas. Te amo infinito y les pido a todos rezar por ella", dice el mensaje de la hija menor de Amparín Serrano.

Hijas de Amparín Serrano confirma su muerte

Camila West, horas después de haber pedido que rezaran por su mamá, Amparín Serrano, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje confirmando la muerte de la empresaria.

"Creadora de mi ser, del de mi hermana de distroller, fanatica de hacer sentir bien a la gente, apoyadora a todo mexico y medio mundo en todos los sentidos, mamá, hija, abuela, hermana, amiga, como te pudiste ir así tenías tanto por delante, no entiendo el protocolo de esta vida y menos sin ti... no tengo palabras ni fuerzas para escribir lo mucho que te voy a extrañar, no solo yo todos tus seres queridos.. No voy a recuperarme de esto jamás... Te amo y nunca te voy a dejar de amar. Ya me haces mucha falta, ahora si.. duerme todo lo que no pudiste dormir... Me quedo quebrada en mil piezas y espero algun dia poder encontrar ese pegamento. Te amo te amo te amo y nunca nos dejes solas"

Asimismo, Minnie West, actriz, expareja de Alejandro Speitzer y actual novia del hermano de Belinda, Nacho Peregrín, también optó por compartir un mensaje en su cuenta de Instagram que dice lo siguiente:

"Mamá: escribo esto con el corazón hecho pedazos sin creer que esto es verdad … esto es una pesadilla … me voy a despertar y vas a estar aquí … eres mi héroe, mi ídolo mi todo! se fue mi mancuerna y con eso se fue la mitad de mi ser, yo no vuelvo a ser la misma jamás , esto no es algo que voy a poder superar…Te amo y este es el adiós más difícil de mi vida ?? te amo fletzo , se que estás en distropolis, mundo que siempre imaginaste… Te amo te amo te amo y no se como continuar en esta vida sin ti."

¿Quién es Amparín Serrano, creadora de "Distroller", que murió en accidente?

Amparo Serrano, mejor conocida como Amparín Serrano, fue una empresaria y creadora de la famosa marca "Distroller" quien se hizo popular con el dibujo de "virgencita plis".

Fue novia del conductor Jorge 'Burro' Van Rankin y años más tarde, se casó con el empresario David West, fundador de la empresa de management ‘Westwood Entertainmet’.

#ÚltimoMinuto uD83DuDD34 Tras permanecer hospitalizada tres días en estado grave a consecuencia de un accidente doméstico, esta tarde falleció Amparo Serrano, la creadora de la marca "#Distroller", en la #CDMX. pic.twitter.com/PVveSgsaKU — xevt - xhvt (@xevtfm) August 13, 2022

Una vez que se casó se fue a vivir a Estados Unidos y ahí nació 'Distroller'. Sus primeros diseños fueron portarretratos, vasos y vajillas. Posteriormente diseñó Vírgenes de Guadalupe con algunas frases chistosas que se viralizaron en nuestro país por hacer eco a la cultura mexicana y a nuestra forma de hablar,

Amparín Serrano llegó a ser un de las diseñadoras mexicanas más reconocidas a nivel internacional, ya que su trabajo fue reconocido en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Con David West, llegó a tener dos hijas, Camila y Minnie West, quien es una reconocida actriz, exnovia de Alex Speitzer y actualmente es pareja de Nacho Peregrín, hermano de Belinda.

Amparín Serrano se divorció de David West pero continuaban teniendo una excelente relación; además, ya era abuela, pues su hija Camila tiene una pequeña de cinco años.

Amparín Serrano y su historia como integrante de "Flans"

Desde muy joven, Amparín Serrano demostró tener talento para las artes, le gustaba dibujar, bailar, cantar, pintar, entre otros.

Fue precisamente ese talento lo que la llevó a formar parte del icónico grupo "Flans " al lado de Ilse, Ivonne y Mimi, sin embargo, poco antes de su debut, Amparin Serrano fue eliminada del grupo debido a que le impedían seguir estudiando, y en su casa, sus padres únicamente le impusieron esa regla; terminar de estudiar su carrera.

"Cuando me corrieron de Flans me quedé muy herida. Mildred que era la directora en aquella época, era súper chica, tenía 24 años y yo 18, pero lo que hizo generó que yo le tuviera muchísimo rencor... mi autoestima bajó a cero, si de por si yo no tengo tan buena autoestima, con eso bajó a nada. Mildred me corrió porque yo tenía que terminar la carrera de diseño porque era la única regla en mi casa y no le gustó que yo quisiera seguir estudiando".

La última publicación de Amparin Serrano antes de morir

Fue hace apenas dos días que Amparín Serrano, creadora de "Distroller", publicó su último post en Instagram antes de morir en un trágico accidente automovilístico.

Fue un vídeo al lado de su nieta Manola, hija de Camila West, en el que Amparín Serrano aparecía haciéndole un cambio de look a la pequeña.