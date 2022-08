La Academia 2022. Rubí es vinculada con 'Layín', exalcalde de Nayarit; le 'regaló' un coche

Rubí Ibarra, participante de La Academia 2022, ha causado gran polémica desde que entró al reality, pues su estancia en la casa dividió opiniones entre usuarios y jueces. Ahora, la joven de 20 años de edad, está siendo relacionada con Layín, exalcalde Nayarit famoso por decir que "robaba poquito". El político le habría regalado un coche a Rubí Ibarra por sus XV años, los cuales se volvieron virales. Aquí los detalles.

La Academia 2022. Rubí es vinculada con Layín, exalcalde Nayarit que 'robó poquito'

Rubí Ibarra celebró sus XV años en 2016 y gracias a un vídeo que su padre y ella realizaron invitando a todas las personas que quisieran ir, su fiesta se volvió todo un escándalo mediático pues la gente se tomó muy enserio dicha invitación y hubo hasta varias personas heridas y un muerto.

Sin embargo, la fiesta de Rubí se volvió tan viral que Hilario Ramírez Villanueva mejor conocido como "Layín" y quien fuera presidente municipal de San Blas, Nayarit, le mandó de regalo un coche último modelo en color rojo.

En vídeos y fotos que circularon en redes sociales, se pudo ver como "Layín", mandó un carro hasta "La Joya" lugar en el que Rubí Ibarra celebró su lujosa fiesta de XV años y es que aunque no asistió personalmente, quiso que la quinceañera tuviera el mejor regalo de todos.

El coche llegó adornado con varias frases entre el cofre y las puertas en las que se hacía notar la "emoción" de Layín por regalarle un coche a Rubí Ibarra, la quinceañera viral.

“¡Felicidades, Rubí! El Amigo Layín ¡Regalo!” es lo que puede leerse en el vehículo que Hilario Ramírez Villanueva le obsequió a la joven.

¿Qué carro le regaló el alcalde Layín de Nayarit, a Rubí de La Academia?

Cabe mencionar que el coche que "Layín" le regaló a Rubí por sus XV años fue un Spark LTZ con un precio de 135 mil pesos. En diversas entrevistas, el exalcalde de Nayarit aseguró que había pagado el auto con su propio dinero en efectivo y que nunca utilizó el dinero del erario público, sin embargo, en otros encuentros con la prensa comentó que lo había sacado a crédito.

Asimismo, cuando Hilario Ramírez Villanueva "Layín" era cuestionado sobre su decisión de regalarle un coche a Rubí, el decía que únicamente era porque se merecía lo mejor y porque era mujer. Incluso además de mandarle ese regalo, el exalcalde de San Blas, Nayarit, también invitó a la quinceañera a su fiesta que se iba a llevar a cabo en diciembre de 2016.

El momento en el que el regalo de "Layín" llega a la fiesta de Rubí Ibarra en San Luis Potosí quedó grabado en vídeo y fue difundido por medios nacionales.

Rubí niega tener auto que Layín, exalcalde de Nayarit, le regaló en sus XV años

Fue precisamente durante la final de La Academia 2022 el pasado sábado 13 de agosto, que los jueces regalaron un auto a el alumno que ellos creían que era el mejor de la competencia, sin embargo, cuando Horacio Villalobos le preguntó a Rubí si tenía coche ella dijo que no y que en lugar de que se lo regalaran, ella prefería tenerlo a base de su esfuerzo.

“Si, pero que me cueste a mi”, expresó.

Al contestar eso, Horacio Villalobos le dijo que en realidad si le había costado pasar por 18 conciertos y que por lo tanto podía ser merecedora del carro.

¿Layín, alcalde de Nayarit que "robó poquito", engañó a Rubí tras regalarle un coche?

Cabe mencionar que Rubí Ibarra, participante y finalista de La Academia 2022, siempre ha negado tener el coche que Layín supuestamente le regaló y es que aunque eso no está confirmado del todo, se habló de un posible fraude del exalcalde de Nayarit con la joven cantante.

El engaño de "Layín" a la quinceañera viral, se dio cuando únicamente le entregó las llaves y el coche pero sin la factura endosada. Fue la mamá de Rubí, la señora Anaelda García, quien confirmó dicha información asegurando que nunca pudieron sacar las placas del coche que el alcalde de San Blas le regaló a su hija porque no tenían dicha factura.

¿Quién es Layín, exalcalde de Nayarit, que le regaló un coche a Rubí de La Academia?

Hilario Ramírez Villanueva o "Layín" como se le conoce popularmente, fue alcalde de San Blas y candidato a gobernador de Nayarit.

Más allá de su imagen como político, Layín se hizo "famoso" por las polémicas fiestas que hacía, en las que aseguraban que regalaba dinero e invitaba a cientos de personas: además, eran amenizadas por grupos como "Los tigres del norte", "La reina del sur". etc.

Además, también estuvo en el ojo del huracán por levantarle la falda una mujer en una fiesta mientras bailaba con ella y por supuesto, por el coche que le regaló a Rubí, la quinceañera de San Luis Potosí en 2016.

En 2018, la Auditoría Superior de Nayarit (ASEN) denunció penalmente a Hilario Ramírez Villanueva por la venta de 5 hectáreas del antiguo aeropuerto de San Blas en 2016 en un valor de 12 millones 415 mil pesos; el dinero nunca ingresó a las arcas municipales y el valor catastral del terreno era de 36 millones de pesos.

Sin embargo, ese mismo año, un vídeo de Layín se hizo viral luego de que confesara que "había robado poquito" del erario público durante su mandato como alcalde de San Blas.

La Fiscalía del Estado de Nayarit solicitó un pena de 23 años para ‘Layín‘, quien faltó a audiencia el viernes 24 de enero del 2020. Hilario Ramírez Villanueva fue vinculado a proceso en agosto de 2018 por peculado, uso indebido de funciones y fraude.

Sin embargo, fue en junio de 2022, que Layín fue captado en paseando en una plaza de Tepic, en Nayarit, sin preocupación alguna, pues presuntamente es un amparo el que lo tiene aún en libertad.

#Layín se pasea tranquilamente en Plaza Forum Tepic mientras que la Fiscalía de #Nayarit junto con la @Interpol tiene años buscándolo para meterlo a la cárcel por diferentes delitos.



Sí robó, pero nomas' poquitó, dijo. pic.twitter.com/nQGKESrd3g — Chava Jiménez (@chavitta21) June 27, 2022

Rubí revela qué haría con el millonario premio de La Academia 2022 en caso de ganar

Durante una rueda de prensa que los finalistas de La Academia 2022 tuvieron, expresaron qué era lo que haría cada uno en caso de ser el ganador del programa. Ahí fue donde Rubí reveló que quería seguirse preparando en el mundo del canto y la música y también quería poner un albergue para los perritos de la calle, pues a ella le gusta mucho rescatar y cuidar a esos animalitos.

“Me gustaría seguir con mis proyectos, seguir preparándome y tener constante crecimiento. Me gustaría mucho hacer alberges para perritos de la calle, me encantan y mis dos perritos que los conocen muchos por mis redes sociales, Cuqui y Gustavo, ellos son perritos que yo adopté de la calle, eran maltratados”, declaró.

Erasmo revela por qué no quiso cantar con Rubí en La Academia 2022

Pese a que el sábado pasado durante la primera parte de la final de La Academia 2022, Rubí Ibarra cantó con el maestro y exalumno Menny Carrasco, la idea original era que cantara con Erasmo Catarino, ganador de la cuarta generación, sin embargo, eso no sucedió y fue el mismo cantante quien reveló las razones.

A través de su cuenta de Instagram, Erasmo Catarino expresó que "por causas de fuerza mayor" no pudo estar con Rubí en la final de La Academia, y es que de acuerdo a lo que él comentó, la producción lo engañó. Todo parece indicar que él mandó dos propuestas de canciones y al final no aceptaron ninguna, pues querían que cantara otra; fue eso lo que hizo que Erasmo decidiera no participar además dijo que sus tiempos eran muy complicados y casi no coincidían.