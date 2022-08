CIUDAD DE MÉXICO.— Lolita Cortés y Paco de Miguel protagonizaron un momento tenso que luego se convirtió en una polémica que sigue dando de qué hablar, y aunque el comediante se ha pronunciado sobre esta controversia, a días de lo sucedió la también llamada 'Juez de Hierro" rompió el silencio y habló sobre lo que pasó con el también tiktoker en la gran final de La Academia 2022.

Lolita Cortés confiesa que pasó con Paco de Miguel en La Academia 2022

La Academia 2022 desde su inicio dio de qué hablar, pero no por las razones correctas, ya que esta generación se caracterizó por sus polémicas. Una de las más sonadas ha sido la pelea entre Lolita Cortés y Paco de Miguel, quien con su personaje de 'Miss Lety', generó la molestia de la 'Juez de Hierro'.

Si bien el humorista admitió que haberse presentado en el reality show de TV Azteca no fue la mejor idea — pues en su cuenta de Twitter señaló: “El error fue mío por prestarme a ese tipo de circos”—, posteriormente, trató de mofarse de la actitud de Lolita e incluso dio a entender que la también actriz de teatro quizás no comprendió su comedia.

Sin embargo, a pesar de los comentarios que Paco de Miguel ha hecho en relación con la controversia que desató en la final de La Academia 2022, la jueza no se había pronunciado al respecto. Pero ahora que ha roto el silencio arremetió contra el humorista y confesó qué es lo que pasó.

Lolita Cortés arremete contra Paco de Miguel: "Fue la vergüenza en La Academia 2022"

En una entrevista con El Escorpión Dorado, Lolita Cortés habló de este tema luego de que el youtuber le preguntara con su característico sentido del humor: “¿Cómo vas con tu amistad con Paco de Miguel”, a lo que ella respondió: “¿Quién es Paco de Miguel? Un cantante?”

Lolita continuó respondiendo luego de que El Escorpión Dorado le recordara quién era el personaje y fue así que dijo: “yo no lo conozco porque nunca nos han presentado, no conozco su trabajo. Lo poco que vi fue la vergüenza que hizo en el foro”.

Sin embargo, la llamada 'Juez de Hierro' prosiguió con su crítica hacia el comediante, señalando que no le produjo nada, pues afirmó que no es simpático ni chistoso.

“Además, déjame te digo, para toda la gente que piensa que es simpático y chistoso el señor que me pareció, verdaderamente… ni siquiera desagradable o deleznable, no existió, a mí no me deprimió, a mí nada… no logró nada en mí”.

Finalmente, Lolita Cortés reveló que el influencer estaba leyendo lo que decía y eso le hizo pensar que no sabía lo que estaba haciendo.

“Estaba leyendo, tenía el telepromter atrás de mí y cuando vi que estaba leyendo dije: ‘ni siquiera leer sabe, qué vergüenza para su casa, su familia su vida y su carrera!’… que tenga muchos seguidores no quiere decir que lo vayan a ver al teatro, que espero que sí”, concluyó la jueza.

Cabe destacar que el origen de la polémica se debió a que Paco de Miguel, quien en su papel de 'Miss Lety' quiso "imitar" a la ‘Juez de Hierro’, pero este "intento" terminó siendo muy incómodo, además de que no le causó gracia a Lola Cortés ni a la audiencia, quien lo ataco fuertemente y debido a la ola de críticas se vio orillado a poner en privado su cuenta de Twitter.