EE.UU.— Gaby Ramírez, se suma a la lista de famosas que han sido víctimas de acoso sexual. Recientemente, la conductora confesó que fue acosada por el comediante 'Platanito' y desafortunadamente, un ejecutivo la obligó a disculparse con el payaso tras la agresión.

Gaby Ramírez denuncia a 'Platanito' de haberla acosado

La presentadora de TV, quien actualmente está como conductora en el programa ''Chisme No Like'', en lo que Elisa Beristain se recupera de una lesión en el pie, que sufrió cuando se encontraba en un concierto hace algunas semanas, reveló que Sergio Verduzco, mejor conocido como 'Platanito', la tocó indebidamente cuando estuvo de invitada en el programa "Platanito el Show".

Gaby Ramírez también reveló que además de haber sido víctima de abuso por parte de 'Platanito', también fue despedida del programa de televisión en el que participaba en aquel entonces.

Fue durante la emisión de programa transmitido por YouTube cuando mientras Javier Ceriani mencionó que todos los payasos en Estados Unidos son millonarios —tal es el caso de 'Chuponcito' y 'Platatanito', quienes tienen buenos ingresos—; la presentadora de 32 años intervino para arremeter contra Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, nombre real del comediante.

"¿Qué te hizo 'Platanito'?", le cuestionó Ceriani a Gaby, a lo que ella respondió: "Me agarró el pecho sin mi consentimiento y él lo sabe, me agarró sin mi permiso y sin mi consideración, yo sé que le gusta y se le antojó", externó la conductora.

"Resulta que un día me invitan al "Show de Platanito", estábamos haciendo el concurso normal cuando de pronto dice: ‘bueno, muchísimas gracias , ya terminó y agarra 'Platanito' y me hace así (muestra la forma en la que, presuntamente, el conductor le agarró el pecho)”, explicó la presentadora de modo contundente.

Gaby Ramírez también mencionó que, en un primer momento, no supo qué hacer, sin embargo, acusó al conductor.

"En televisión, yo me quedé como idiota, yo dije: 'es parte del sketch, qué hago, le doy una cachetada', me quedé fría, entonces agarró y me voy con el señor Liberman (dueño de Estrella Media que transmitía un programa con el famoso) y le digo: '¿usted dio la orden de que 'Platanito' me agarrara el busto?' Y me dice: 'no', entonces yo agarré y le reclamé a 'Platanito' y le dije que eso no lo iba a permitir, que eso se llamaba acoso sexual", recordó Gaby Ramírez.

Gaby Ramírez revela que ella fue la afectada tras denunciar que Platanito la acoso

La conductora comentó que pensó que la apoyarían después de reclamarle a Sergio Verduzco 'Platanito' que la haya acosado, pero todo lo contrario, pues la corrieron del estudio y la obligaron a pedirle una disculpa al comediante, pues se “había metido con una gran estrella del canal”.

"En ese entonces me metí con la estrella del canal, y un día hasta me sacaron con mi hijo del estudio porque me dijeron 'aquí no eres bienvenida, por órdenes de 'Platanito' no puedes entrar al estudio'... ", aseveró Gaby.

La presentadora manifestó que en aquel entonces tuvo que fingir que nada había pasado, pero señaló que hasta la fecha le guarda cierto rencor al comediante.

"'Platanito' jamás me pidió disculpas y me obligaron a llevarle un arreglo de flores al hotel donde se quedaba para pedirle una disculpa porque le había reclamado, y era eso o me quedaba sin trabajo", finalizó Gaby Ramírez.