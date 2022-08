Los Jonas Brothers enamoran a México

MÉXICO (El Universal).— Los Jonas Brothers enamoraron de nuevo al público mexicano con su concierto de anteanoche en la Arena Ciudad de México.

Con miradas coquetas, besos volados y frases cariñosas enloquecieron a sus jóvenes seguidores, en su mayoría mujeres.

A las 21:38 horas arrancó la presentación, que forma parte de la gira “The Remember This Tour” e incluyó algunas de las canciones más populares en la trayectoria de la banda, éxitos como solistas y temas de su reencuentro.

Al llegar por primera vez al escenario, Nick, Joe y Kevin permanecieron de pie unos segundos viendo al público, al que saludaron con la exclamación: “¡México!”.

“Lugbug” abrió el espectáculo. Después de un comienzo acústico, a la mitad de la canción se unieron el baterista y los guitarristas.

“Ciudad de México, ¿cómo te encuentras esta noche? Muy lento, den un paso para atrás”, dijo Joe en inglés a los reunidos en el área general. Repitió la solicitud en español: “Paso atrás por favor, para que estemos seguros”.

El repertorio continuó con “Only Human”, “Strangers”, “That’s Just the Way We Roll”, “Year 3000” y “Lonely”.

El clímax llegó con los éxitos de Nick Jonas en solitario, como “Chains” y “Jealous”, y del grupo DNCE, al que pertenece Joe, como “Body Moves” y “Cake by the Ocean”.

Antes de “Runaway”, en versión acústica, y “What a Man Gotta Do”, a los hermanos se les aventaron dos peluches del Dr. Simi.

Los Jonas Brothers levantaron una bandera mexicana antes de despedirse de su público y agradecer la presencia de sus seguidores.