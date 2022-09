¿Marcela Basteri está viva? Mamá de Luis Miguel estaría en Argentina, afirman (VÍDEO)

Luis Miguel sin duda ha sido uno de los artistas con más éxito en México, sin embargo, su historia no ha sido fácil pues la polémica ha estado presente en su vida desde que era un niño, ya que se decía que su padre, Luis Rey, lo maltrataba y explotaba, además, la continua pregunta sobre qué pasó con Marcela Basteri, su madre, es algo con lo que ha tenido que vivir siempre.

Ahora, diversos medios han retomado la versión sobre que la mamá de Luis Miguel está viva y se encuentra en Argentina internada, supuestamente, en un hospital psiquiátrico. Esto se sabe.

Mamá de Luis Miguel estaría viva y en Argentina, afirman

A través del programa Chisme No Like, el periodista argentino Daniel Ambrosino afirma que probablemente la mamá de Luis Miguel sí está en Argentina y se encuentra en una clínica psiquiátrica, además reveló que el cantante podría ser citado para realizarse una prueba de ADN para confirmar o desmentir que esa mujer sea Marcela Basteri.

"La realidad es que aquí en Argentina, Luis Ventura, que es el periodista que llevó adelante toda la investigación tiene absoluta y total confirmación que esa señora que está internada en un lugar psiquiátrico es la madre de Luis Miguel"

Además, agregó que un abogado estaría realizando los procesos pertinentes y la información sería revelada en los siguientes días:

"Hay una situación judicial, yo estuve hablando el viernes con el abogado Martín Francolino, y en estos días seguramente habrá más información".

Incluso, a raíz de esta situación que ya está en juzgados, es probable que Luis Miguel sea llamado para comprobar si se trata de su madre, pues recordemos que el paradero de Marcela Basteri sigue sin revelarse aunque, de acuerdo a la serie, la mamá del cantante habría muerto pero, Luis Rey, habría estado involucrado.

"Me dijo Francolino que me iba a pasar una documentación, por eso yo quiero manejarlo a nivel judicial. Te digo el título de la situación: el abogado quiere que sea citado Luis Miguel a la Argentina para declarar sobre esta situación y la posibilidad de hacerse un ADN para saber si o no esa mujer es la madre de Luis Miguel ", señaló.

Exdirector de la Interpol en México asegura que Marcela Basteri sigue viva

Tras lo que se mostró en la serie de Luis Miguel en Netflix, la duda sobre lo que en realidad habría pasado con la mamá de Luis Miguel no se despejó del todo y en 2021, las declaraciones de Miguel Aldana, exdirector de la Interpol en México, dieron un vuelco al caso.

Aldana reveló que Marcela Basteri estaba viva y vivía en Argentina; pero no solo eso, sino que tenía dos hijos más y dijo que ella tomó la decisión de regresar a su país natal porque era lo mejor para sus tres hijos: Sergio, Alejandro y Luis Miguel.

El exdirector de la Interpol afirmó incluso que tanto el cantante de "La incondicional" como sus hermanos sabrían dónde estaba su madre actualmente y cuál era su situación, tan es así que la habría visitado personalmente y hasta convivió con sus otros hermanos. Miguel Aldana también declaró que él mismo ha hablado con Marcela Basteri y mantuvo contacto con ella por varios años.