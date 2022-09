Shakira habla sobre Gerard Piqué y su novia Clara Chia Marti: ''Es la etapa más oscura de mi vida''

Shakira habló por primera vez de su separación de Gerard Piqué luego de que le fuera infiel con Clara Chia Marti, nueva novia del futbolista y quien tiene 23 años.

Shakira aseguró que ha sido uno de los momentos más complicados de su vida y aunque aseguró que se puso en segundo plano por Piqué y su familia, ahora tiene que salir adelante y sin duda, tanto sus hijos, Milan y Sasha, como la música, le han "traído luz". Esto fue todo lo que dijo.

Shakira habla de su separación con Gerard Piqué

Fue el pasado 4 de junio que se hizo oficial que Shakira y Piqué terminaron su relación luego de 10 años juntos y dos hijos en medio de rumores de infidelidad por parte del defensa español. Ahora, a través de una entrevista para "ELLE", la cantante colombiana revela cómo se siente tras toda esta polémica, pues no solo enfrenta esta batalla a nivel personal, sino que su padre está delicado de salud y además, tiene una demanda por evasión de impuestos en España.

Shakira reconoció que era muy difícil hablar de su separación, pues significaba la primera vez que se refería a ello públicamente, sin embargo, aseguró que aún intenta procesarlo y que todavía está viviendo su duelo. De cualquier forma, para la colombiana la música es su mejor medicina y terapia.

"Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo... Todos tienen sus propios procesos o sus propios mecanismos para procesar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato”, bromeó

Además, la intérprete de "Antología" indicó que la ruptura con Piqué no es como cualquier otra separación, ya que se encuentra ante el escrutinio constante de los medios y el público, una situación que no sólo la ha afectado a ella, sino a sus hijos, lo cual ha hecho más complicado todo, pues ella ha tratado de cuidarlos y evitar que vean cualquier cosa que los pueda afectar, además, se merecen una vida tranquila, y no la están teniendo debido a todo lo mediático que ha surgido a raíz de su separación.

"Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7... No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil", detalló.

Shakira asegura que es la etapa más oscura de su vida

La colombiana reveló que a veces piensa que está soñando y que en algún momento va a despertar, pero luego cae en cuenta de su realidad y sabe que tiene que seguir luchando, no solo por ella, sino por Sasha y Milan. Además, Shakira recalcó que esta es sin duda la etapa más difícil que ha pasado en su vida.

"A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real... es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor”.

Shakira tampoco perdió la oportunidad para dar a conocer lo disgusta que se encuentra por el modo en que los medios han abordado su ruptura con Piqué, pues le ha parecido "un circo total":

"La decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y yo luchando en diferentes frentes", profundizó.

Ante la pregunta sobre cómo es que ha manejado esta situación y de dónde es que ha sacado fuerzas para mantenerse siempre de pie y seguir adelante, Shakira mencionó que debe tener mucha fortaleza para transmitirla a sus dos pequeños pues quiere ser un ejemplo para ellos.

“Creo que las mujeres tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que si me preguntas cómo gestiono esto.... Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan."

Shakira revela el sacrificio que hizo por Piqué

Shakira también reaccionó a la nueva novia de Piqué, Clara Chia Marti, y su relación con el futbolista, y aunque no quiso dar detalles al respecto, sí recalcó que ella puso todo lo que tenía para él y su familia. Además, confirmó que mucho de lo que se dice es "remotamente cierto":

"Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia"

Además, la cantante asegura que sacrificó su carrera y todos los planes que tenía por Piqué y su carrera en el fútbol, ya que alguien tenía que ceder y ella fue quien lo hizo; Shakira asegura que fue un acto de amor y que aún así, gracias a eso, tiene un vínculo inquebrantable con sus hijos, pues ella estuvo presente para ellos.

"Entendí que mis viajes y esa existencia nómada tenían que quedarse en un segundo plano, que mi carrera tenía que pasar a un segundo plano... Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar.

Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene. Ya sabes, eso es todo… Esto es todo lo que puedo decir”,

Pese a todo, Shakira jamás hizo un comentario que afectara la imagen de Gerard Piqué y aunque ya no se encuentran juntos, él es el papá de sus hijos y lo único que importa es el bienestar de Sasha y Milan.

"Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro", destacó.

Sin embargo, la artista se encuentra lista para volver a la música, con un disco que resultó terapeútico para ella, pues reconoció que al escribir las letras de sus canciones también comenzó a sanar su corazón.