MÉXICO.— El rumor sobre la supuesta separación entre Irina Baeva y Gabriel Soto cada vez toman más fuerza, esto a pesar de que la pareja estaba comprometida y hasta habrían tenido planes de boda. No obstante, la presunta ruptura de la rusa y el galán de telenovelas habría significado una buena noticia para los que nunca vieron con buenos ojos la relación de los actores. Tal es el caso de la exesposa de Soto, Geraldine Bazán, quien habría dejado ver su alegra ante tal noticia.

Geraldine Bazán evidencia su alegría por la "separación" entre Irina Baeva y Gabriel Soto

La relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha dado de qué hablar desde el primer momento, pero ahora ha desatado los comentarios de todo tipo, pues se han generado fuertes rumores sobre una separación, esto luego de que la actriz fue captada disfrutando de una noche de diversión en un bar junto al actor estadounidense Britt George.

El rumor sobre una posible infidelidad por parte de Irina con el actor estadounidense de 50 años ha hecho reaccionar a la exesposa de Soto, a quien se le escapó un "like" (Me gusta) en una publicación que daba a conocer que la rusa ya no estaría interesada en Gabriel Soto, sino en Britt George.

"Captan a Irina Baeva con este actor de Hollywood, rumoran separación de Gabriel Soto", se mencionaba en la publicación a la que Geraldine Bazán le dio "like", pero que minutos después borró, sin embargo, internautas lograron capturar esta reacción mediante una captura de pantalla.

Como era de imaginarse, la imagen fue difundida en redes sociales; fue así como se evidencia que a Geraldine Bazán le causó alegría saber que la boda entre su exesposo y la actriz rusa no se llevara al cabo.

¿Geraldine Bazán sigue queriendo a Gabriel Soto?

Al parecer, la actriz sigue al pendiente de lo que sucede con la vida sentimental del padre de sus hijas, pero no porque quiera regresar con él, sino porque estaría contenta de ver que "el karma" habría hecho de las suyas con su expareja.

Recordemos que en 2018, Geraldine Bazán reveló en un vídeo cómo se enteró de que Gabriel Soto la estaba engañando con Irina Baeva. Entre los detalles que mencionó en aquel momento, dijo que estuvieron las "pistas" que la propia Irina le habría dado para hacerle saber que Gabriel estaba en una relación con ella.

Y aunque después Soto e Irina dieron su versión de los hechos, asegurando que comenzaron su relación sentimental cuando Geraldine y el actor ya se habían separado, muchas personas consideraron que la pareja mentía y su romance se trató de una infidelidad por parte de Gabriel Soto, quien a su vez quiso excusarse y minimizar su mal comportamiento.

Mientras que la rusa aparentemente se aprovechó de la lucha contra el bullying en redes sociales, para hacer de su discurso algo más creíble.

¿Qué pasó entre Irina Baeva y Gabriel Soto; le fue infiel, lo dejó por un actor de Hollywood?

Hace unas semanas, Irina Baeva y Gabriel Soto afirmaron que les daba risa que la gente dijera que ya no estaban juntos porque habían dejado de publicar cosas en sus redes sociales y porque la actriz viajó sola a Rusia a visitar a su familia.

Sin embargo, ha resultado muy extraño que desde hace meses ni Irina ni Gabriel han publicado fotos juntos, como lo que venían haciendo desde que hicieron público su relación sentimental.

Aunado a esto, no han sido captados juntos; sus únicas apariciones en pareja han sido para cumplir compromisos con diversas marcas. De su boda ni hablar, pues la han pospuesto en varias ocasiones y hasta el momento no hay nada concreto.

Por su parte, el programa “Chisme No like” dio a conocer que Irina Baeva se quedó en Nueva York estudiando teatro mientras impulsa su carrera como actriz en Estados Unidos con un nuevo proyecto, en el cual habría encontrado un nuevo amor.

En dicha emisión, los presentadores del show señalaron que la actriz fue captada en más de una ocasión muy cercana al actor Britt George (que en este momento es parte del elenco de “She Hulk”).

Pero en medios internacionales también se ha dicho que el reencuentro entre Irina Baeva y su expareja, el actor Emmanuel Palomares, confirmaría la ruptura con Gabriel Soto, y es que supuestos testigo han señalado que “le brillaron los ojos” cuando vio al hombre que ocupó su corazón por casi tres años.

Irina Baeva y Emmanuel Palomares se vieron durante su participación en el programa "Fiesta Mexicana" que se realizó en la Ciudad de México. Durante una entrevista, el actor calificado dicho momento como “bonito” y aseguró que recuerda con cariño los momentos que pasó junto a la rusa.