Survivor México 2022. Yusef y David se enfrentan; se reclaman la traición

MÉXICO.— A pesar de que Yusef fue eliminado de Survivior México 2022, tras su inesperada salida del reality show de TV Azteca el apodado ‘León Libanés’ sigue dando de qué hablar, pues ahora que David Ortega fue eliminado del viernes 23 de septiembre, Farah lo enfrentó en plena transmisión en vivo del programa "Venga la Alegría".

Survivor México 2022. Yusef Farah y David Ortega se enfrentan; se reclaman la traición

En una emisión del matutino de TV Azteca, David Ortega se dijo arrepentido de haber sido parte de la estrategia con la que lograron sacar a Yusef de la competencia y sin siquiera poder pelear por su lugar.

“Es algo que no me tenía tranquilo, porque yo no soy una persona mala y nunca le he deseado mal a alguien, al contrario, en la competencia siempre fui yo; sin embargo, por las circunstancias se tenían que tomar decisiones que a veces no eran las mejores o las correctas”, explicó David, sobre la traición ejerció sobre Yusef.

Pero Farah encararía a Ortega para reclamarle por el tema del robo de la comida, pues previo a su salida Yusef ganó una recompensa en la que tuvo la oportunidad de recolectar alimentos, pero cuando dejó Survivor México 2022 lo señalaron de haberse robado su propio premio; supuestamente,habían quedado en que lo repartiría entre todos.

Yusef externó que el que lo hayan culpado de algo que no hizo lo terminó de decepcionar. Asimismo, él ha negado rotundamente haberse llevado las cosas y afirma que Cathe lo ha respaldo.

De igual modo, el exintegrante de Exatlón México le echó en cara a David que antes del Concejo Tribal todos comieron panes y galletas, así que le pidió que se ahorrara sus mentiras, así que David le respondió.

“Mira Yusef estás hablando de mentiras y el más mentiroso eres tú”, aseveró Ortega.

¡Por primera vez, David y Yusef hablan de toda la polémica generada en @mexico_survivor! uD83DuDD25uD83DuDE31uD83CuDFDDuD83DuDCFA #YoSoloQuiero pic.twitter.com/pSnOyEN5v5 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 24, 2022

El judoka finalizó comentó que espera ansioso el regreso de todos sus compañeros para ponerlos en su lugar.

Survivor México 2022. ¿Cómo traicionaron a Yusef para que sea eliminado?

El apodado ‘León Libanés’ tuvo que abandonar las playas de República Dominicana sin siquiera poder pelear por su lugar, ya que Catalina Blanco usó un medallón para bloquear su voto en el Consejo Tribal de ese día y luego todos se fueron contra él para concretar la expulsión, incluyendo a sus compañeros de la Tribu Jaguar.

Es importante señalar que Survivor México se encuentra ya en su semana final y la lucha por la permanencia ha sido más difícil que nunca, además las traiciones han estado a la orden del día y los participantes favoritos siguen cayendo uno por uno.