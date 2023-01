CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de la polémica que se desató tras viralizarse un vídeo en el que se le vio a Bad Bunny arrebatándole el celular a una de sus fans para luego arrojarlo lejos; muchos desaprobaron el comportamiento del cantante, pero recientemente, dos de los conductores favoritos de Ventaneando salieron en su defensa.

Conductores de Ventaneando ''defienden'' a Bad Bunny tras aventar el celular de una fan

La mala conducta que Bad Bunny tuvo con una fan fue retomada por los presentadores del programa de espectáculos de TV Azteca.

En la reciente emisión, Pati Chapoy desató la crítica en su contra tras defender al reguetonero. Y es que de acuerdo con la periodista, la joven tuvo un comportamiento muy agresivo hacia el cantante, pues ésta violó su espacio personal con el teléfono móvil que tenía en la mano y que posteriormente fue lanzado al mar por el apodado "Conejo Malo".

“Te voy a decir una cosa y no es que defienda a Bad Bunny, pero se me hizo muy agresivo de parte de la jovencita. Yo quiero que camines y que alguien llegue y te ponga el celular aquí no. Tu crees que vas a pensar que es lo voy a hacer”, comentó la periodista.

Luego del comentario de la titular de Ventaneando, Daniel Bisogno intervino para mencionar que coincidía totalmente con lo dicho por Pati Chapoy.

El presentador de TV reiteró que no tolera al puertorriqueño como artista, pero opinó que lo que hizo la joven estuvo mal, por lo que muy a su estilo, Bisogno lanzó una crítica hacía la joven.

“Dan ganas de hacerlo también. Mira que yo no soporto a Bad Bunny, me parece lamentable como artista, pero en este momento lo defiendo en el sentido de que tanta agresión es que te pongan el teléfono en la cara aquí, como él aventárselo”, mencionó el polémico conductor.

Por su parte, Linet Puente, al igual que la mayoría de las personas quienes externaron su molestia hacia el cantante, argumentó que la reacción del intérprete de "Yo perreo sola" fue exagerada, además de señalar que esta acción le podría costar muy caro en cuando a su carrera.

De igual modo, la conductora mencionó que Bad Bunny debe tenerle respeto a la gente, pues recordó que la fan quien terminó sin celular no fue la única que vivió una mala experiencia mientras el cantante estuvo de vacaciones por República Dominicana.

“Tienes que tener un respeto también por la gente y no pensar que porque son o somos figuras públicas pueden acercarse y hacer lo que quieran. Estoy de acuerdo. Pero también creo que el artista debe ser un poquito más cuidadoso de las cosas que hace. Eso considero”, mencionó Linet, quien destacó que el reguetonero aventó los teléfonos de los fans que invadieron su espacio.

Cabe destacar que Bad Bunny en lugar de disculparse tras la polémica, éste emitió un mensaje en el que aseguró que la joven le falto al respeto. Las criticas y ataques orillaron al cantante a poner en modo privado sus cuentas de redes sociales.

Sin embargo con esto solo detonó el enojo de sus fans, quienes una vez más desaprobaron su comportamiento.

LA PREPOTENCIA de @sanbenito ABUSADOR DE LAS MUJERES NO TIENE LÍMITE, ahora pone su cuenta de Instagram privado, y dice,"Me van a extrañar". Nadie va extrañar, tus letras PORNOGRÁFICAS QUÉ DENIGRA LA MUJER, menosprecio agrediendo su celular. Tú no eres ejemplo a seguir #BadBunny. pic.twitter.com/Z8KWV7HI0k — Luis AnthonyuD83CuDF0E (@LuisAnthony40) January 10, 2023

