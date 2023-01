Florinda Meza exhibe violenta situación con Chespirito; insulta a Carlos Villagrán ''Kiko''

Florinda Meza de nueva cuenta se encuentra en medio de la polémica luego de que además de arremeter contra Carlos Villagrán "Kiko", llamarlo "pend*jo", ahora también reveló que durante la boda de uno de los hijos de Chespirito la drogaron porque le querían hacer daño, incluso aseguró que tanto ella como su fallecido esposo podrían haberse matado. Aquí los detalles.

Florinda Meza habla de cuando fue drogada en boda del hijo de Chespirito

Fue durante una entrevista con Adela Micha que Florinda Meza relató que en la boda de Roberto con Chantal Andere en 2001, la drogaron al ponerle algo en lo que estaba tomando. La actriz aseguró que se rompió la nariz y tuvieron que reconstruirla, incluso dijo que tanto ella como Chespirito podian haber sido víctimas de un accidente automovilístico y solo porque unos policías los ayudaron fue que se salvaron.

"Nos podríamos haber matado Roberto y yo, por una bebida. Me partí la cara y mi hermosa nariz, la tuvieron que reconstruir... Fue en la boda de Robertito con Chantal, en el 2001. Empecé a sentir como si mil alfileres me picaran en todo el cuerpo, sentía caliente la cara, y el corazón lo sentía en las orejas, como si tuviera taquicardías o arritmias o lo que fuera, pero me sentía fatal", comentó

La actriz le explicó al policía que sólo le había dado dos tragos a una copa de vino, y gracias a que los reconoció, les dijo que se podían ir, pero le pidió a su compañero que manejara y los llevara a su casa.

"Roberto sí bebió súper horrible, él iba pérdido. Le dijo 'pareja llévalos por sus lentes', y dice 'ah, sí, que se casó su hijo', me regresaron y me llevaron hasta mi casa, y eso nos salvó. Pero llegamos a mi casa, yo iba en el asiento de atrás, porque Roberto quedó perdido enfrente, el vigilante de mi casa y el agente lo subieron hasta la recámara".

La actriz narró que el vigilante de su casa se dio cuenta que ella no se había podido bajar del coche y la ayudó a bajar, pues sus piernas no respondían.

"Yo pensé que me estaba dando un infarto. Me quiere ayudar a bajar, me pone una pierna, me pone otra, me deja deteniéndome de la puerta, pero se acerca mi perro, por quitar al perro, empuja la puerta y me voy como regla contra el piso, yo le ordenaba a mis brazos y no me obedecían, entonces me partí la cara".

Días después, acudió con el doctor para saber qué era lo que había pasado, y ahí el especialista le dijo que tenía la pupila muy dilatada y que seguramente alguien le había puesto alguna sustancia a su comida o bebida.

"Estando con el doctor me ve y me dice '¿qué te hicieron? Traes la pupila muy dilatada, seguramente alguien te puso droga en la bebida'. Me dice 'hay que hacer análisis', le digo 'no cómo crees, va a ser un periodicazo que salga que tengo droga encima', y me dice 'no, le vamos a poner el nombre de mi secretaria'".

En los estudios resultó que en el cuerpo de la famosa había "había cocaína, LCD y no sé que cosas de metanfetaminas y no sé qué tanta cosa".

Florinda Meza niega relación con Carlos Villagrán y lo llama "Pend*jo"

Hace unos años, Carlos Villagrán, actor que diera vida a "Kiko" reveló que tuvo una relación sentimental con Florinda Meza, sin embargo, la actriz ha respondido muy molesta y tajante ante dichos rumores.

"A mí me dicen 'Tú anduviste con Doña Florinda', y yo dije 'No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó'. Es muy raro que te digan eso", dijo el actor.

Fue Adela Micha quien cuestionó a la esposa de Chespirito respecto a que ella fue la razón por la que la exitosa serie de comedia acabó y del supuesto romance que tuvo con "Kiko". Ante esto, respondió de manera contundente.