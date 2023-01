BARCELONA.— Shakira ha dado a conocer que lanzará una nueva canción. El anunció de este tema ha generado gran revuelo, pues además de que parece estar dedicado a su expareja sentimental Gerard Piqué, se dice que este sencillo le dará duro y directo al exfutbolista. En redes sociales se ha filtrado la supuesta letra por lo que de ser cierta, la cantante "acabaría" con su ex.

Shakira lanza canción con Bizarrap; filtran letra con la que ''destruirá'' a Piqué

En los últimos días, la cantante se ha colocado entre las tendencias de redes sociales luego de que se difundiera el anunció del lanzamiento de un nuevo tema.

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, Shakira desató la locura al confirmar una colaboración musical con Bizarrap, uno de los productores más famosos de los últimos tiempos y que muchos recordarán por el tema que lanzó con Residente cuando éste sostuvo una pelea con J Balvin.

Debido al revuelo que la intérprete de "Te felicito" ha generado, en internet circula lo que podría ser parte de la letra de la nueva canción de Shakira, la cual una vez más estaría inspirada y dedicada a Gerard Piqué y, la ruptura de su relación con el dueño de Kosmos tras 12 años de noviazgo y luego de una presunta infidelidad con Clara Chia Marti.

¿Qué dice la canción de Shakira con Bizarrap?

El tema titulado "Music Sessions #53" sin duda será una canción que causará polémica, pues aunque Shakira solo ha difundido una frase en la que señala que una “una loba como yo no está pa’ tipos como tu”, con la filtración de la supuesta letra del sencillo ha quedado claró que la colombiana le "tirará" fuertemente a Piqué e incluso a su novia de 23 años.

"A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa que te mortifique, mastica y traga pa que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques.

Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique..." se lee en la supuesta letra de la nueva canción de Shakira a dueto con Bizarrap.

Tanto 'Te felicito' como 'Monotonía' fueron escritas mientras Shakira aún estaba con Piqué. La colaboración con Bizarrap —con referencias a su era de Loba/She Wolf— es la verdadera canción post rompimiento.



Y más directa no puede ir la flecha según el audio filtrado. uD83DuDC3AuD83DuDD25 pic.twitter.com/hl310MFXOw — Pável Gaona uD83CuDF84uD83CuDF85 (@PaveloRockstar) January 10, 2023

Cabe destacar que este nuevo tema se uniría a los éxitos que Shakira ha tenido luego de confirmar su separación con la exfigura del FC Barcelona, pues "Te Felicito" y "Monotonía" ha sido hits mundiales.

Por su parte, Bizarrap compartió en Instagram una foto junto a la colombiana. En su publicación el músico confirmó el titulo de la tan esperada canción y la fecha de estreno, la cual se supone será este miércoles 11 de enero.

"Mañana - BZRP Music Session 53", se lee en la intantánea del productor musical argentino.

Aunque faltan varias horas para el estreno del tema, los seguidores de la colombiana se han mantenido al tanto de cualquier tipo de información que comience a circular al respecto. Y mientras esperan el lanzamiento de la canción han inundado las redes sociales de memes.

Piqué le "responde" a Shakira por su canción con Bizarrap

A la espera del lanzamiento del nuevo tema de Shakira con Bizarrap se habría unido Gerard Piqué, pues según internautas el exjugador del Barça le habría respondido a la cantante tras anunciar el próximo estreno de su sesión.

Mediante su cuenta de Twitter, Piqué publicó en un sospechoso mensaje. Y es que a través de emojis que hacen referencia a un circo, con payaso incluido, fue como Gerard se habría pronunciado sobre la nueva canción de la mamá de sus hijos.

Tras el tuit del también empresario, internautas señalaron que ni él ni nadie está preparado para lo que se viene, pero que con seguridad le afectará enormente a él.

Con esa letra nadie va a querer ser el ex de Shakira pic.twitter.com/EULVrqXsZX — Joel | uD83CuDDE6uD83CuDDF7??? (@burcabi_) January 10, 2023

nadie:



shakira mañana durante 9 minutos seguidos: pic.twitter.com/dWadEg701o — ch- word (@Ch_word) January 10, 2023

*Shakira anuncia session con Bizarrap*

Yo, la hater número uno de Gerard Pique: pic.twitter.com/XvOVgFDAsZ — VanessauD83CuDF84VIVA MESSI uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@JK_FerreiraV) January 10, 2023

piqué cuando escuche la session de shakira con bzrp pic.twitter.com/PVn6PbfzJx — NegritaOjosClarosuD83EuDD65uD83CuDDFAuD83CuDDE6? ? (@09Angeeliica) January 11, 2023

Lo que nos quiso decir Shakira poniendo como ubicación “House of Shakira” en la foto con Bizarrap: pic.twitter.com/MuT79ZxW3U — Jonny From The Block (@silapreto) January 10, 2023

Hoy sale la canción de Bzrp con Shakira. Ya saben lo que eso significa. pic.twitter.com/7Qj77Yv582 — Ceci Kalach (@KalachCeci) January 11, 2023

Piqué tratando de impedir que salga la Music Session #53 de Bizarrap y Shakira pic.twitter.com/worIPyhGY4 — El Rey del Chucho (@ElReydelChucho) January 10, 2023

Buenos días para todos, menos para Gerard Piqué que hoy el misil lo lanza mi Shakira y me lo destruye en 3 segundos.



Solo espero que mi shaki sepa que el mundo entero esta de su lado uD83EuDEF6#ShakiraIsComing #ShakiraxBizarrap #Shakira pic.twitter.com/vRrTPsOZXK — AC. uD83CuDF39uD83DuDE80 (@Sback5) January 11, 2023

