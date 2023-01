Shakira y BZRP han sido tendencia en los últimos días debido a la canción en la que la colombiana habla sobre Gerard Piqué y la infidelidad con su novia Clara Chía Marti.

Pese a que la cantante ha recibido mucho apoyo por parte de sus fans e incluso hasta de artistas como Lali, Alejandro Sánz, Fonseca, Paty Cantú, Andrés Cepeda, Danna Paola, entre otros, también ha sido fuertemente criticada, pues hay internautas que aseguran que no pensó en sus hijos y en que tampoco tenía por qué "tirarle" a Clara Chía, pues es mujer y, según usuarios, se deben "apoyar entre ellas" pues la culpa fue solo de Gerard.

Tras la ola de críticas, ha sido la misma Shakira quien ha respondido y demostró que no le importa lo que digan de ella, pues está en todo su derecho de contar su historia y lo que siente tras el engaño que vivió por más de un año, mientras Piqué metía a su propia a casa a Clara Chía Marti cuando la intérprete se iba de viaje por trabajo. Esta fue su reacción.

Shakira y BZRP. Así respondió la colombiana las críticas por canción

Fue a través de su cuenta de Instagram que Shakira reaccionó y respondió a todas las críticas que hay en su contra por "cosificar" a Clara Chía Marti, novia de Gerard Piqué y por criticar al padre de sus hijos sin pensar en ellos.

La cantante publicó en sus historias un artículo de "El Heraldo de Colombia" en el que la directora de dicho medio, Érika Montalvo, habla sobre todos los comentarios negativos que ha recibido en el cual hace mención a todos aquellos, que, con su doble moral, quieren decirle a Shakira cómo manejar sus emociones y cómo debe expresarse solo por ser mujer, sin tener en cuenta que ha sido ella misma quien siempre ha hablado sobre sus rupturas amorosas, la diferencia es que en esta ocasión les puso nombre y cara a quienes la traicionaron.

Shakira compartió varios párrafos de dicho artículo en los que claramente está respondiendo a quienes la critican:

"Da lo mismo que sea Shakira, una artista de reconocimiento mundial, o la anónima hija de una vecina... Deberían enterarse de una vez por todas que hace rato quedaron atrás los tiempos del fariseísmo en los que los trapos sucios se lavaban en casa. Al que le caiga el guante que se lo achante como mejor pueda. Ni mojigatería barata ni sumisión frente al machismo de una sociedad que cancela a las mujeres."

En el artículo, la autora y escritora critica severamente a quienes quieren juzgarla por compararse con relojes o carros caros y por arremeter contra Gerard Piqué y Clara Chía, sin embargo, en el artículo se lee que Shakira se muestra fuerte y sobretodo, demuestra que las mujeres heridas también son capaces de seguir adelante y, además, tal y como dice la canción, "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" y de qué manera.

"Juzgarla, como algunos hicieron tras escuchar la canción apelando a discursos grandilocuentes en los que se le acusa de cosificarse a ella misma y a la nueva pareja de su exmarido, Clara Chía... resulta un irrelevante asunto de doble moral... Shakira factura y de qué manera... se muestra fuerte, casi heroica, relamiéndose las heridas en lo profundo de su duelo para reivindicar cómo las mujeres humilladas son también capaces de levantarse, así sea cargando el peso de su propio cadáver."

Para finalizar, Shakira también compartió el último párrafo del artículo en el que señalan que es una de las artistas que incomodan por decir la verdad. Y con una icónica frase, "Piqué dañó a la loba que ahora aulla en su contra" es como la cantante hace notar que en efecto, está dañada, pero va a salir adelante.

"La proclama autobiográfica de Shakira incomoda. Es lo que hacen los artistas y ella lo es. Que no se olvide. Piqué dañó a la loba que ahora aúlla en su contra. Esta diva implacable rompe esquemas sobre los convenientes silencios alrededor de las rupturas de parejas famosas y pudientes, alecciona a otras mujeres sobre cómo empoderarse tras ser despreciadas y exhibe públicamente con extraordinaria dignidad su corazón roto en mil pedazos".

Cabe mencionar que esta no fue la única reacción de la colombiana a la ola de críticas pues en su cuenta de Twitter compartió también su sentir. Con una imagen que muestra la canción de Shakira y BZRP en el top 50 a nivel global en Spotify, la intérprete de "Monotonía" agradeció a su equipo por apoyarla y mandó un mensaje a todas las mujeres:

"Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada."

Gracias al increíble @bizarrap , @SonyMusicLatin y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado.



Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada. pic.twitter.com/YegQ8MUXi6 — Shakira (@shakira) January 13, 2023

Mamá de Gerard Piqué reacciona a canción de Shakira y BZRP pero lo borra

En medio de los mensajes de apoyo a Shakira, sobresalió la reacción de la madre del propio Gerard Piqué, y es que la doctora Montserrat Bernabeu, también reaccionó a la canción de su exnuera.

Montserrat Bernabeu, directora asistencial y codirectora del Hospital de Neurorehabilitación Institut Guttmann, en España, sorprendió con un par de "me gustas" en su cuenta de Twitter.

Según se pudo ver, la exsuegra de Shakira le dio like a dos publicaciones relacionadas con la canción de la barranquillera. Entre ellas, una en la que crucifican a su hijo.

"Perdona, pero la imagen se la destruyo él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó", fue el primer mensaje relacionado con Piqué al que su madre le dio "me gusta".

El otro "me gusta" fue a nada más y nada menos que al tweet de Bizarrap, en el que se anunciaba la colaboración con Shakira. Pese a que minutos después la mamá de Gerard Piqué "borró" los likes, dichas imágenes y capturas de pantalla ya estaban siendo viralizadas por los usuarios.