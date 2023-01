Así fue la reacción de la mamá de Piqué a la canción de Shakira y Bizarrap

BARCELONA.— La canción de Shakira en colaboración con Bizarrap ha generado el debate, ya que mientras algunos han aplaudido a la colombiana otros más la han criticado, pues consideran que no había necesidad de humillar de ese modo a Gerard Piqué y su actual novia. Sin embargo, entre los cientos de reacciones se ha revelado que la mamá del exfutbolista también se pronunció a favor de la cantante.

Mamá de Piqué reacciona a la canción de Shakira y Bizarrap; borró su ''like''

Pese a que Gerard Piqué ha sido blanco de muchos comentarios, críticas y memes tras el lanzamiento del polémico tema titulado "Music Sesión 53", la doctora Montserrat Bernabeu, mamá del dueño de Kosmos, habría emitido un mensaje de apoyo a su exnuera, pero al parecer lo habría hacho mediante "palabras ajenas".

De acuerdo con medios internacionales, la exsuegra de Shakira sorprendió con un par de "me gustas" a través de su cuenta de Twitter. Y es que según lo que circula en redes sociales, la mamá de Piqué reaccionó a dos publicaciones relacionadas con la canción de la colombiana.

Lo más curioso es que se dejó ver que la mamá del catalán le dio ''like'' a una en la que crucifican a su hijo.

"Perdona, pero la imagen se la destruyo él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó", fue el primer mensaje relacionado con Piqué al que su madre le dio "me gusta".

Mientras que su otro "like" fue otorgado a nada más y nada menos que el tuit de Bizarrap, en el que se anunciaba la polémica canción de Shakira en la que "despellejó" a Piqué tras su ruptura ocurrida hace más de seis meses.

Los likes de la mamá de Piqué

No obstante, debido a que sus reacciones empezaron a ser exhibidas en los medios, la mamá de Gerard Piqué borró sus "me gusta", pero de nada sirvió ya que internautas se habían encargado de recompartir en redes sociales las capturas de pantalla con las que comprobaban que Montserrat Bernabeu, directora asistencial y codirectora de Neurorehabilitación Institut Guttmann, en España, había dejado ver su "apoyo" a la mamá de sus nietos.

¿Cuál ha sido la reacción del papá de Piqué?

Tal parece parece que el papá de Gerard Piqué se ha tomado con humor el lanzamiento de la "Sesión 53" de Shakira y Bizarrap.

De acuerdo con medios españoles, Joan Piqué ha cambiado su foto de perfil y su estado de WhatsApp haciendo alusión a la "loba", pues ha colocado una imagen de la película ‘Bailando con lobos’ y como frase el nombre de la cinta protagonizada por Kevin Costner.

"Bailando con lobas", fue la frase con la que el exsuegro de la cantante hace referencia a la nueva canción que lanzó.

¿Quién es la “suegra” de la que Shakira, que reaccionó a los mensajes en contra de Piqué?

Pese a que Montserrat Bernabeu, es señalada mediante una estrofa de la canción de Shakira contra Piqué y su actual novia, Clara Chia: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, la mamá de Gerard es más que una simple suegra.

Montserrat Bernabeu tiene 60 años y es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona especializándose después en Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad Autónoma de Barcelona.

En la actualidad la doctora ostenta el puesto de co-directora en la Fundación Institut Guttmann, un hospital de referencia en neurorrehabilitación y salud cerebral.

Está casada desde hace más de tres décadas con Joan Piqué, un abogado y empresario catalán. El matrimonio es un pilar fundamental en la vida del exjugador blaugrana.

Debido a su profesión y la escandalosa vida de su hijo mayor, Montserrat siempre destacó por su discreción, aunque en recientes fechas se ha visto envuelta en la polémica tras la separación de Piqué y Shakira.

¿Cómo es la relación de Shakira y Montserrat Bernabeu, la mamá de Piqué?

La relación entre la cantante y su ahora ex suegra siempre había sido muy buena. Durante años presumieron de su complicidad en diferentes apariciones públicas, incluso Shakira la llamaba “mi suegrita”, pero todo cambió cuando se acabó su noviazgo con el exfutbolista.

Y es que la colombiana se habría molestado muchísimo luego de entrarse que los padres de Gerard apoyaron el romance de éste con Clara Chía desde un principio, incluso se rumorea que acogieron tan bien a la joven de 23 años que la invitaron a su casa para disfrutar de la piscina, la cual está a unos cuantos metros de la casa en la que hasta ahora habita la intérprete de "Te felicito".

Tras este rumor, Shakira habría decidido declararle la guerra a sus exsuegros iniciando con Montserrat Bernabeu, quien era más apegada a ella.

De acuerdo con medios españoles, el hecho de que Shakira no haya dudado en nombrar a Montserrat en su demoledora canción contra Piqué y Clara Chia Marti, le ha dolido profundamente a la mamá del también empresario.

“Está destrozada y no entiende nada”, fue lo que reveló una presunta amiga de Montserrat Bernabeu a Montserrat Bernabeu sobre la reacción que tuvo la mamá de Piqué tras el lanzamiento del resonado tema de Shakira.

