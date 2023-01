¿Eiza González, la tercera entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth? Le dicen: Clara-mente sí

Dicen que siempre hay un "tuit" y que claramente el internet nunca olvida, pues cuando se trata de chismes de figuras públicas, lo que más corren son fotografías y rumores que se quedan grabados en la inmensa red de datos; así lo dejaron de ver cientos de usuarios que no demoraron en ''tundir'' a Eiza González, luego de que la actriz mostrara su apoyo a la nueva canción de Shakira con Bizarrap.

El "hate" (odio) que la intérprete mexicana recibió en su publicación fue tal que incluso decidió cerrar de manera temporal su cuenta de Twitter, a fin de no recibir más mensajes donde la tachan de hipócrita o que le recuerdan que ella fue el "cuerno" con un hombre comprometido.

Pero, ¿qué hizo Eiza González para ser "la más odiada" en redes sociales? Resulta que la actriz compartió un mensaje en Twitter en donde mostró su apoyo a la reciente canción de Shakira, en la que lanza varias indirectas a su expareja Gerad Piqué y su actual novia Clara Chía.

"Feliz de apoyar a una latina que le está rompiendo (...) Te amo @Shakira", escribió Eiza en su red social, donde inmediatamente varios usuarios le contestaron: "Si usted estuvo con Liam (Hemsworth) cuando seguía casado con Miley (Cyrus) ya no hay vergüenza, Eiza. ¿Quiere le enseño las fotos?".

La también modelo no demoró en responder al comentario, argumentando que en realidad la afirmación es incierta y que "nunca en mi vida he sido parte de ninguna infidelidad. Nunca" y pidió a los usuarios no distorsionar la información al respecto, sin embargo, su nombre ya se había convertido en tendencia junto a las imágenes de su fugaz romance con el actor de "Los Juegos del Hambre".

¿Qué le hizo Eiza González y Miley Cyrus?

Cabe aclarar que en realidad Eiza González tuvo una relación corta con Liam Hemsworth en 2013, cuando éste había roto su compromiso con Miley Cyrus tras la polémica presentación de los MTV, cuando la rubia decidió mostrarse como una adulta y deslindarse por siempre con su imagen de Hanna Montana y exchica Disney, convirtiéndose en la reina del Twerk.

No obstante, mientras Miley atravesaba por esta ruptura para sentar su identidad, se dice que que el actor tuvo varios amoríos, es decir, infidelidades de las que la también actriz se enteró más tarde y de la que presuntamente Eiza formó parte.

Sin embargo, algo que el internet realmente no perdona, es el hecho de que Eiza González fuera captada aparentemente haciendo mofa de Miley Cyrus y su perfomance de "Wrecking Ball", un tema emocional con dedicatoria a esa ruptura que había hecho que su mundo se desmoronara, como bien muestra el vídeoclip que acompaña al tema.

En las imágenes donde se ve a Eiza González, ésta parece riendo mientras señala un aparador donde se luce un traje inspirado en el performance de Miley Cyrus junto a Robin Thicke para MTV, lo que se entendió como una burla hacia la cantante en un momento en el que justamente había sido fotografiada saliendo de un gimnasio junto a Liam Hemsworth. Imagen vía Twitter

Cabe destacar que, pese a que el internet se llenó de dichas fotografías que incluso los mostraba besándose, al ser cuestionado al respecto, Liam siempre negó tener una relación con Eiza González, de quien dijo que solo había coincidido con ella en un par de ocasiones.

No les voy a mentir, mi yo de 16 años que vio llorar a Miley con Wrecking ball, está hoy sanada con Eiza González dejando tuiter uD83EuDD70uD83DuDC93 ando muy pic.twitter.com/yahmsFOLZJ — MotoMileysuD83CuDF08uD83DuDC93uD83EuDD20 (@MaferDelgadillo) January 16, 2023

Miley y Liam finalmente se casaron en secreto, pero el divorcio llegó tiempo después en 2019, debido a diferencias irreconciliables, pues ambos tenían una idea diferente del matrimonio, como ha explicado en varias ocasiones la joven de Malibú, que en varias entrevistas ha aclarado que le tiene un especial cariño a su exesposo.

Miley Cyrus, al estilo de Shakira, dedica "Flowers" a Liam Hemsworth

No obstante, la polémica de Eiza González y el recuerdo de las infidelidades de Liam Hemsworth no han podido caer en un mejor momento para Miley Cyrus, según describen sus seguidores, pues la cantante recién estrenó "Flowers", un tema que para muchos ha sido una respuesta y una catarsis para la intérprete en su camino al amor propio y sanación de esta relación.

Y es que el tema fue lanzado el 13 de enero pasado, justamente en el cumpleaños 33 de Liam, quien le habría dedicado a Miley el tema "When I Was Your Man", de Bruno Mars, el día de su matrimonio. La letra de Bruno Mars dice en español:

"Demasiado joven, demasiado tonto para darme cuenta. Que debería haberte comprado flores y tomado tu mano. Debería haberte dado todas mis horas cuando tuve la oportunidad. Llevarte a todas las fiestas, porque todo lo que querías era bailar".

Los fanáticos de Miley Cyrus no tardaron en captar la referencia cuando ésta entona:

"Hmm, no quería dejarte. No quería mentir. Empecé a llorar, pero luego me recordé que yo. Puedo comprarme flores. Escribir mi nombre en la arena. Hablar conmigo misma durante horas. Ver cosas que no entiendes. Puedo llevarme a bailar. Y puedo sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor que tú".

Si bien son más los comentarios que le recuerdan a Eiza González esa presunta infidelidad, también hay seguidores de Miley Cyrus que consideran que la cantante no estaría de acuerdo en esa misoginia, al asegurar que la responsabilidad es del hombre que decidió ser infiel en primer lugar, no respetando la relación.

Las chicas q le tiran kk a Eiza Gonzalez diciéndole q ella fue el cuerno d la relación d Miley y no se cuantas cosas más me dan coraje xq se les olvida q el verdadero culpable es el pendejo d Liam, ay mis reinas las más misoginas — A de Anitalavalatina (@QuintoBrieno) January 16, 2023

Lo cierto es que para muchos, enero comenzó siendo un mes de catarsis musical, tanto para Shakira como a Miley Cyrus, que evidentemente siguen facturando con sus letras y rupturas amorosas.