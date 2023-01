Tania Rincón recuerda la triste pérdida de su bebé: ''Fue muy duro'' (VÍDEO)

Tania Rincón estuvo con Yordi Rosado en una entrevista para su canal de Youtube, y, como suele suceder en cada encuentro con el presentador, la conductora de "Hoy" habló no solo de su vida profesional y sus inicios en la televisión, sino también de su vida personal, pues compartió uno de los momentos más complicados que vivió: la pérdida de un bebé. Esto fue lo que Tania Rincón comentó al respecto.

Tania Rincón recuerda la triste pérdida de su bebé: ''Fue muy duro''

Tania Rincón es actualmente mamá de dos hijos; a Patricio lo tuvo en 2017, mientras que Amelia nació en 2021, sin embargo, la presentadora reveló que en medio de ellos, sufrió la pérdida de un embarazo a las 12 semanas al lado de su esposo, Daniel Pérez. La excomentarista de Fox Sports comentó que pese a que ya lo habla con más naturalidad, pues se dio cuenta de que es algo por lo que pasan muchas mujeres, no significa que ya haya superado la pérdida, porque al final del día es un duelo.

"Intentamos embarazarnos, tenía como 12 semanas. Es algo muy común en las mujeres, o sea cuando ya lo externas y lo platicas, te das cuenta de que muchas mujeres han pasado por lo mismo... que yo lo platique no quiere decir que lo tenga como digerido, porque finalmente, pues también es una pérdida".

Tania Rincón incluso confesó que tuvo mucha falta de tacto y de empatía por su doctor en aquel momento, pues reaccionó de manera poco profesional y hasta sintió que ya estaba ejerciendo como un tipo de violencia sobre ella, pues para él era solo una estadística más.

"Mi doctor me decía: '¡Ay, es normal! Por eso yo nunca les digo que digan antes de los tres meses'. Obviamente con ese doctor ya ni voy por eso... de alguna manera me estaba ejerciendo una especie de violencia y yo no me estaba dando cuenta, porque para el doctor era una estadística más", puntualizó.

Por otro lado, el día que comenzó a sangrar, le tuvo que llamar a su esposo para que regresara de un viaje, pues le iban a realizar el legrado, sin embargo, su reacción también hizo que Daniel y Tania discutieran.

"Me dice '¿pero vas a tener más?', eso fue la causa que hizo que Dani y yo en ese momento discutiéramos, porque fue como no me importa si voy a poder tener más, o sea acabo de perder a este que yo ya quería, no me preguntes eso"

Pese a eso, Tania Rincón comenta que aunque fue un proceso muy duro, nunca se atrevería a culpar a su pareja de lo que sucedió, pues fue un choque de emociones muy fuerte.

"Fue muy duro... Pensé que nunca me iba a pasar y creo que sentirte segura es las cosas que más me han costado, saber que no eres la dueña de tu destino".

Según recuerda, no quería que mucha gente se enterara. Uno de los primeros fue Sergio Sepúlveda, a quien le contó que le realizarán un legrado para retirar los restos que quedaron, por lo que tuvo que faltara su programa, Venga La Alegría.

Tania Rincón revela que ya no puede quedar embarazada

Asimismo, la exconductora de Venga La Alegría comentó que también fue complicado aceptar que ya no puede tener hijos, pues debido a un mioma, le tuvieron que quitar la matriz, lo que le impide por completo volver a embarazarse, y aunque asegura que después de su segunda hija no quería otro bebé por el momento, tampoco era como que descartara la opción por completo.

"Después de mi segunda hija, dije 'no me quiero volver a embarazar por el momento' y fue con el doctor y me dijo 'tienes un mioma', que es como un tipo de tumor y ya estaba tan grande que pegaba con mi pared abdominal, entonces me tuvieron que retirar toda la matriz", relata

La conductora acepta que hubo un conflicto personal al principio, puesto que ya no podría embarazarse de manera natural para decidir si querría tener un tercer bebé.