Laura G ''humilla'' al Capi Pérez en pleno programa; él se enoja y le responde (VÍDEO)

Laura G se encuentra en medio de la polémica luego de que humillara al Capi Pérez en pleno programa en vivo. Durante la emisión de Venga La Alegría de este martes, la conductora del matutino hizo un comentario de muy mal gusto sobre la salud del también comediante y ambos protagonizaron un incómodo momento junto a sus compañeros. Esto fue lo que pasó.

Laura G ''humilla'' al Capi Pérez en pleno programa; él responde

Todo sucedió gracias a la nueva dinámica de Venga La Alegría en la que uno de los conductores hace un reportaje luego de visitar la casa de algún televidente y en esta ocasión Laura G visitó el hogar la familia Iñarritu, donde festejaron el cumpleaños de la señora Mónica.

Durante la grabación la señora Mónica le dijo a Laura G que una de sus secciones favoritas era la Zona de espectáculos, por lo que le envió un mensaje a Flor Rubio: "Cuídate que voy por tu lugar", expresó

Ante esto, Laura G le cuestionó si iba a llevar buenos chismes al programa y ante esto, la señora le respondió que tenía uno sobre el Capi Pérez.

"¿Te digo uno? Me encontré al 'Capi' Pérez en una clínica de maternidad".

Fue precisamente cuando terminó el reportaje, que Laura G le cuestionó en vivo al Capi si era cierto, pues tenía la duda si lo habían visto o no en un lugar de ese tipo; todo esto mientras sus compañeros se mostraban un poco nerviosos e incómodos, pues el conductor se notaba visiblemente enojado también.

"Tengo dudas, una, ¿'Capi' te encontraron en una clínica de maternidad?".

La respuesta del también standupero fue contundente y con una molestia bastante evidente:

"Sí, sí, como todos saben, me operé un testículo y tengo que ir a una clínica de maternidad a masturbarme, para saber cuánto conteo tengo de espermatozoides", respondió el Capi

Los demás conductores afirmaron que era mucha información y los datos eran bastante explícitos, por lo que no había necesidad de decirlo de esa forma. El Capi decidió argumentar que ellos querían saberlo y él solo respondió la pregunta que le hicieron.

"'Capi' demasiada información, demasiado explícito", comentaron los otros conductores, por lo que 'El Capi' respondió: "Bueno, lo querían saber, ¿no?, les parece divertido el tema, se los comparto".

Anette Cuburu intentó continuar con el 'chiste' y comentó: "Con que te sirva uno, es más que suficiente", ante la mirada de sus compañeros y la incomodidad de Laura G que prefirió cambiar de tema.

Usuarios piden despido de Laura G tras "broma" al Capi Pérez

Internautas reaccionaron a lo que sucedió entre Laura G y el Capi Pérez en Venga La Alegría y aseguraron que la conductora no tenía por qué hablar de ese tema tan delicado para él en el programa.

"No mamen lo que le hicieron al 'Capi en Venga la Alegría'. Mándalos a la.... 'Capi'. Se ganaron esa respuesta".

No mameeeen lo que le hicieron al @elcapiperez y en @VengaLaAlegria !! Mándalos VLA Capi. Se ganaron esa respuesta uD83DuDE21 — Señorita Sniper (@SenoritaSniper) January 19, 2023

La misma usuaria comentó que ella creía que el 'chisme' de la clínica de fertilidad se lo había dicho la producción del programa y Laura G, a la señora:

"El 'Capi' se notó agüitado, respiró y les dio una gran respuesta. Mi opinión es que una vez más Laura G demostró que no sabe ser compañera, ni amiga".

Otros más escribieron: "No se vale el momento incómodo que le hicieron pasar al 'Capi' Pérez", "De por sí me cae mal Laura, ahora más. Y eso que no veo el programa", "Qué incómodo que le pregunten eso", "Qué vergüenza", "Tantito respeto", escribieron los seguidores del 'Capi' quienes consideraron que ese tipo de temas deberían ser privados.