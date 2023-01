¿Bárbara de Regil volvió a lanzar polémico mensaje contra los gays? Se defiende de los ataques

CIUDAD DE MÉXICO.— Nuevamente, Bárbara de Regil ha sido severamente atacada, pues internautas y personas de la Comunidad LGBTIQ+ han arremetido contra la protagonista de "Rosario Tijeras" luego de que se difundiera un mensaje en el que la actriz supuestamente "ofendió" a los gays. Luego de la polémica generada, la fitness coach ha salido a desmentir y defenderse.

¿Bárbara de Regil volvió a lanzar polémico mensaje contra los gays?

La también influencer recientemente fue severamente criticada luego de que se difundiera una publicación que habría hecho ella en su cuenta de Twitter y en la que puntualizó que las personas heterosexuales eran mejor compañía que los gays.

De acuerdo con el tuit que causó la molestia e indignación de varios internautas, en su mensaje la exprotagonista de la telenovela "Cabo" mencionó que los gays solo podía hablar de temas enfocados a su orientación, pero si se trataba de arte, política, o medicina, no podían.

“Con los gays solo puedes platicar sobre dragas, travestis y cantantes pop. Con los heteros puedes platicar de arte, música, ciencias sociales, política, astronomía, medicina, etcétera. Mucha mejor compañía los heteros”, se lee en el polémico tuit que presuntamente compartió la actriz.

Tras el revuelo que se desató, algunos de sus fans dudaron de la veracidad de este mensaje.

¿Bárbara de Regil realmente escribió un polémico mensaje contra los gays?

El mensaje que desató los ataques en contra de la también modelo aparentemente nunca estuvo publicado en la cuenta oficial de Bárbara, sin embargo, varios detractores de la actriz señalaron que sí lo publicó, pero lo borró.

Tras los comentarios, la actriz salió en su defensa, pues fueron varios los señalamientos que recibió.

"Haters, bye no pelo, pero este es un mensaje de reflexión para todos, tú decidiste atacarme diciéndome asquerosa, por pensar que escribí algo que yo no escribí”, escribió Bárbara de Regil en sus historias de Instagram a modo de respuesta a un usuario que la atacó.

“Uno, yo me siento muy por encima de ello, yo esto ya, me la pel$%&~, nada me afecta nada me roba mi paz, pero hace un año leer un mensaje como este que me decía asquerosa, me hubiera puesto a llorar”, agregó la protagonista de "Rosario Tijeras".

¡ESCÁNDALO! Bárbara de Regil @barbaraderegilse defiende de ataques tras tuit en contra de los homosexuales |uD83DuDCFA #Chismorreo pic.twitter.com/9NAWx8qLSs — Chismorreo (@ChismorreoTv) January 24, 2023

En cuanto al tuit publicado el pasado 18 de enero a las 18:59 horas, la influencer no quiso profundizar en el asunto, pero recalcó no haberlo escrito.

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que una presunta publicación de la actriz desata los comentarios negativos en su contra. Anteriormente, se viralizaron unas imágenes en las que supuestamente Bárbara de Regil exponía su homofobia.

En aquella ocasión, la actriz compartió un vídeo para afirmar que alguien descargó de sus redes sociales sus fotos y las edito con mensajes homofóbicos que ella no escribió.

nueva meta de vida hundirme junto a barbara de regil por ser parte de la comunidad uD83DuDE0DuD83DuDE0DuD83DuDC4DuD83DuDE48 pic.twitter.com/Lovfr1LsYY — alexxxtremo (@4ip4d3) January 16, 2021

