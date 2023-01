Piqué presume primera FOTO con Clara Chía; revelan presunta infidelidad de su nueva novia

Gerard Piqué compartió la primera foto con Clara Chía Marti en sus redes sociales y ahora de nueva cuenta ha causado controversia. Recordemos que desde que Shakira y BZRP lanzaron su polémica canción con fuertes mensajes para la nueva pareja, el exfutbolista no se ha cansado de hacer alusión al mismo tema.

Primero apareció usando un reloj Casio (recordemos que en la letra de la canción Shakira compara a la novia de Piqué con uno de estos relojes) y posteriormente se dejó ver manejando un carro Twingo. Ahora, el español parece haber dado la estocada final a la madre de sus hijos, pues ha oficializado su nueva relación con una romántica fotografía que publicó en sus redes sociales.

Piqué publica primera foto con su novia, Clara Chía Marti

Antes de dar a conocer su separación, Piqué estuvo envuelto en rumores que indicaban que le habría sido infiel a la cantante de "Monotonía" con una joven de nombre Clara Chía, posteriormente fueron captados juntos en varias ocasiones, lo que les ocasionó fuertes críticas.

Pero todo parece indicar que la pareja ha decidido dejar atrás los comentarios de la gente para gritar su amor a los cuatro vientos, pues recientemente el exdefensa del Barcelona presumió la primera foto al lado de su novia, ya como pareja. En la postal ambos aparecen un restaurante y mientras ella sonríe a la cámara, él se recarga tiernamente en su costado.

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar y de inmediato llenaron la publicación de Gerard con fuertes críticas y hasta estrofas de la nueva canción de Shakira.

"Es igualita que tú", "Claramente quiere una nueva canción", "Cambiaste un Rolex por un Casio", "Me duele ver esta foto", " A este man le gusta ver el mundo arder", "Igualita que tú", "Clara-mente no me lo esperaba", "Ya estoy esperando el nuevo lanzamiento de Shakira", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Con esta imagen también habrían desmentido los rumores que aseguraban que su relación atravesaba por un mal momento, y es que supuestamente Chía había dejado el departamento que ambos comparten tras escuchar el tema de Bizarrap y Shakira, donde la colombiana dejaría entrever que Gerard intentó regresar con ella cuando ya estaba con la joven.

Cabe mencionar que lo que causó más polémica es que Gerard Piqué aún no borra ninguna de las fotos que tiene con Shakira aún cuando eran pareja y es que pese a que ya no se siguen en redes sociales, internautas aseguran que esto es una falta de respeto tanto para la cantante como para su nueva pareja.

No estoy soportando que Piqué ya subió una foto con Clara Chía a Instagram y aún no ha borrado las fotos que tiene con Shakira. uD83DuDE31uD83DuDE33 pic.twitter.com/umGUmBd0ai — Clara Chía. ?uD83DuDE97uD83DuDC02 (@DimeMarkin) January 25, 2023

Clara Chía podría estar embarazada; la captan con Piqué en una farmacia

Fue durante la emisión de este miércoles en "Chisme No Like" que Javier Ceriani y Elisa Beristain revelaron que Piqué y su nueva novia estarían esperando a su primer hijo, pues Clara Chía Marti estaría embarazada.

Los conductores comentaron que el fin de semana pasado antes de que el exfutbolosta fuera a la fiesta de su hijo Milan, pasó con la joven de 22 años a una farmacia y ahí fueron captados comprando una supuesta prueba de embarazo.

“Antes de que Piqué dejara a Clara Chía a no sé donde para irse al cumpleaños de Milán, que cumplía 10 años, hicieron una parada técnica, Shakira estaba esperando a Piqué en la casa para el cumpleaños, pero Piqué y Clara Chía pararon ahí, en este lugar, en una farmacia”, indicó Javier Ceriani.

Aunque no se sabe con exactitud el motivo por el que realizaron esta parada, el presentador apuntó que era poco probable que hubiera sido porque el futbolista estaba enfermo y lo más probable es que hayan ido a comprar una prueba de embarazo.

“Una pareja va a la farmacia por remedios, quiere decir que, si él tenía gripe o coronavirus o algún virus, o ella o él, no hubiera ido a ver a Milán, cuando hay tantos niños que se pueden enfermar. La otra opción, y quizá sea la verdadera, es que fueron a buscar un test de embarazo”, indicó

Bajo este panorama, señaló que el paparazzi que tomó la fotografía notó a la pareja sumamente nerviosa, al mismo tiempo que Elisa Beristain, su compañera de conducción, confirmó que sí habían comprado un test para saber si estaba embarazada.

“Esta es una imagen exclusiva de la gente que dejó Javier, allá en Barcelona, investigando y nos dice que compró una prueba de embarazo comadres, esto es un escándalo”

Revelan ''infidelidad'' de Clara Chía Marti con un amigo de Piqué

Luego de que se revelara que Gerard Piqué le fue infiel a Clara Chía Marti con una abogada de 22 años llamada Julia Puig, el programa Socialité de Telecinco reveló que, aparentemente, vieron al jugador en una actitud más que amistosa con la joven en un restaurante de Barcelona.

“Siempre se iban por separado, pero luego se fueron a una zona aparte. Primero ella y al rato, él. Como si quisieran que nadie los viese entrar juntos. Todos sabemos lo que pasó allí dentro”, revelaron

Tras dichas especulaciones, de acuerdo con el portal Voces Críticas, Clara Chía habría consuelo en un amigo de Gerard Piqué: Pep Guardiola, a quien conoció en el barrio de Sarriá en Barcelona, donde estudian los hijos de Shakira.

Aunque algunos medios los relacionan sentimentalmente, fuentes cercanas a Clara han declarado que ella sólo está viendo a Guardiola como alguien de confianza, sin embargo, afirman que es una "venganza" para Piqué tras verse involucrado con la abogada Julia Puig.