Adrián Uribe y Consuelo Duval son “infelices”

A cuatro años de su filmación hoy jueves llega a los cines del país la película “Infelices para siempre”, protagonizada por Adrián Uribe y Consuelo Duval.

“Estoy muy emocionado de que por fin se estrene la película, y en dos mil salas del país, lo que significa un estreno grande para ser una película mexicana”, dijo Adrián Uribe en entrevista con el Diario.

Dirigida por Noé López Santillán, la película cuenta la historia de un matrimonio que atraviesa por una crisis y ya no se soporta, por lo cual sus hijos juntan sus ahorros para que la pareja pase unos días en el hotel donde vivivieron su luna de miel.

Al estilo de las películas “El día de la marmota” y “Palm Spring”, los protagonistas reciben un hechizo y quedan atrapados en el tiempo hasta que redescubren por qué se casaron.

Mensaje positivo

“Es una historia que, además de que te divierte, te deja un mensaje positivo. Habla de cómo la rutina y la monotonía pueden afectar a la gente que más amas, en este caso a tu pareja, a tus hijos, y también cómo hacer para salir de esta rutina”, dijo Adrián Uribe.

Agregó que se trata de una comedia romántica diferente, pues no habla del amor bonito o rosa, sino del desamor y cómo volver a reconectar con la pareja.

“Justo eso me atrajo de la película, que no es una comedia romántica superficial y que no nada más es divertida, sino que tiene todo un mensaje. La gente va a salir con un buen sabor de boca, que la pasó bien, y que sale con algo positivo”, explicó el conductor.

Compartir créditos con Consuelo es algo que también tiene feliz al actor, y es que ya han hecho pareja en “La hora pico” como “El Vítor” y “Nacaranda”, y en el espectáculo “EnPAREJADOS” que presentaron por varias ciudades del país, incluyendo Mérida. “No me imagino haber hecho esta comedia sin ella”.

El actor dijo “Infelices para siempre” es una gran oportunidad de demostrar a la gente que tanto él como Consuelo son más que cualquiera de sus personajes.

“Soy feliz de tener un personaje tan querido e icónico como ‘El Vítor’ y ella como ‘La Nacaranda’, pero en esta historia nuestros personajes no tienen nada que ver con lo quehan visto por años en la televisión.

Parte del elenco

Junto con Adrián y Consuelo, en la película participan Angélica Aragón, Ari Telch, Eduardo Yáñez, Livia Brito, Luis Arrieta y Elizabeth Cervantes.

“Siempre aprendes de las personas con quien trabajas, y yo soy una persona muy afortunada. Es muy lindo trabajar con gente de mucha trayectoria como Angélica Aragón o Ari Telch”, concluyó el actor.