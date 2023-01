CIUDAD DE MÉXICO.— Cynthia Rodríguez causó tristeza a sus fans luego de que informará el pasado agosto de 2022 que dejaba el programa Venga la Alegría para dedicarse a su esposo y a cumplir con proyectos personales.

Tras varios meses de aquel anuncio, la exconductora del matutino de TV Azteca compartir detalles de lo que se encuentra haciendo, sin embargo, su "nueva" profesión generó una ola de críticas en contra de ella.

Cynthia Rodríguez desata la crítica al ''declararse'' diseñadora de modas

La también exintegrante de La Academia reapareció, pero su retorno a la vida pública no fue del todo grato, ya que recibió varios comentarios negativos luego de afirmar que como es diseñadora de modas, le gustaría dedicarse a dicha profesión.

En entrevista con el programa De Primera Mano, la también modelo reveló que se encuentra trabajando en uno de los proyectos por los que tuvo que dejar Venga la Alegría.

Asimismo, Cynthia Rodríguez no reveló a gran detalle de qué se trata la labor en la que se encuentra enfocada, pero sí aclaró que pronto podría sorprender a sus fans con alguna línea de ropa, ya que quiere desempeñar su "profesión" de diseñadora de modas.

"Soy diseñadora de modas, pero eso no lo descartó. No te voy a adelantar, pero estamos en eso también, o sea, estoy trabajando en proyecto a los que no les había dedicado el tiempo que se necesita, así que pronto habrá sorpresas", detalló la también esposa del cantante Carlos Rivera.

La expresentadora de TV aprovechó la entrevista para señalar que está considerando la venta de algunas prendas que tiene en su armario, pues le resulta una pena usarlas tan poco y desecharlas.

"Estaba pensando en organizar algún tipo de bazar porque hay ropa que utilizas una vez nada más y si es un lástima porque creo que lo importante es reutilizar la ropa, difícilmente en nuestra profesión lo podemos hacer, pero me encantaría", argumento la intérprete de "Si no estás conmigo".

¿Cynthia Rodríguez es diseñadora de modas?

La expresentadora de TV se ha desempeñado como actriz, youtuber, modelo, cantante y conductora titular del programa Venga la Alegría, faceta que podría considerarse como la más importante de su carrera artística hasta el momento.

Sin embargo, en la reciente entrevista que brindo al programa de espectáculos de Imagen Televisión, aseguró ser diseñadora de modas, lo cual desató la crítica contra ella.

Pero no solo de internautas, quienes consideran que solo saben de ella por sus años en el matutino de TV Azteca.

También la del conductor Lalo Carrillo, quien luego de la entrevista a Cynthia señaló que ella no cuenta con una carrera de diseñadora de modas, por lo que es diferente el que te guste al que lo hayas estudiado".

"Aquí hay que ser honestos... Cynthia nos dijo: 'estudié diseño de modas, ella lo dijo', y cuando ella se dio a conocer en los medios de comunicación primero era jefa de porristas y después estudió Administración de empresas, ¿en qué momento se puso estudiar diseño de modas? Que te guste es diferente, que seas buenaza para eso es diferente, pero ya que digas 'tengo la carrera', ahí ya estás engañando", externó el presentador de De Primera Mano.

En redes sociales, usuarios coincidieron con el comentario de Lalo, pues aseguraron que Cynthia Rodríguez se está adjudicando una profesión que no estudió ni ha desempeñado.

Pero en su defensa, la presentadora Érika González aseguró que su colega habría podido tomar un diplomado.

