CIUDAD DE MÉXICO.— Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han tratado de mantener muy en privado su relación, pero ahora ha sido el propio cantante quien ha revelado que su matrimonio con la exconductora de "Venga la Alegría" ha cambiado tras su boda. El cantante sorprendió al hablar por primera vez sobre su vida junto a la también modelo, ahora que son marido y mujer.

Carlos Rivera habla de su matrimonio con Cynthia Rodríguez; así ha cambiado tras su boda

Recientemente, el también actor fue entrevistado por un medio español y ahí decidió hablar sobre su boda con Cynthia Rodríguez, la cual se llevó a cabo en Madrid, España. Asimismo, Carlos Rivera señaló que dar este importante paso ha cambiado la vida de ambos.

Y aunque el intérprete de "100 Años" no quiso ahondar en detalles sobre su boda con la exconductora de "Venga la Alegría", pues reiteró que como toda su relación, la llevó en privado; Carlos manifestó que está “celebrando al amor”, además de señalar que ahora su compromiso es “más fuerte”.

“Yo creo que tratas de que sea igual, simplemente tratas de que sea una bendición o una celebración del amor, pero si ha cambiado algo, ha sido para mejor y para algo más bonito. Creo que no cambia, más que para tener un compromiso más fuerte”, detalló Rivera.

El exalumno de La Academia también explicó los motivos por los que él ha optado por mantener su relación muy en privado y con pocas muestras de afecto en público con Cynthia

“Siempre he sido de bajo perfil en mi vida personal, he tratado de diferenciar al Carlos Augusto Rivera Guerra del Carlos Rivera, porque ahí es cuando los artistas nos volvemos locos y ha sido una manera muy buena, eso ha hecho que yo llegue a este punto después de tantos años con mi mujer llegar a un compromiso más grande”, concluyó el cantante, quien se refirió a la intérprete de "Si no estás conmigo" como ‘su mujer’.

Cabe destacar que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron en junio de 2022, pero fue hasta hace un mes que la presentadora de TV reveló algunos detalles de su unión matrimonial cuando regresó al matutino de TV Azteca para dar a conocer su salida definitiva del programa.