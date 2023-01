Exatlón México. Exparticipante confirma divorcio a un año de su boda (VÍDEO)

Un participante de Exatlón México dio a conocer la triste noticia de su divorcio a tan solo un año de su boda. Dan Noyola, quien formara parte del equipo azul del programa, compartió con sus seguidores que ya se había separado de su esposa, Julyn Águila.

El ciclista profesional pidió a los internautas que no le siguieran haciendo más preguntas al respecto pues aún era un proceso del que estaba sanando y le costaba trabajo hablar de eso. Aquí los detalles.

Exparticipante de Exatlón México confirma divorcio a un año de su boda

A través de su cuenta de Instagram fue que Dann Noyola reveló que él y Julyn Águila, su ahora exesposa, se habían divorciado y desde hace varios meses que estaban separados. Además, reveló que fue decisión de ella terminar con la relación pues le dijo que ya no era feliz a su lado y era mejor tener caminos separados.

“Hace tiempo que ya no estamos juntos, Julyn decidió que ya no era feliz conmigo y que nuestras vidas tomaron rumbos totalmente diferentes por lo que cada quien tenía que seguir por su parte, para mí ha sido un proceso un poquito complicado sobrellevar todo esto y hacerme la idea de que todos los planes y sueños que tenía con ella ya no van a ser”, comentó

Dan Noyola anuncia que ya está separado de Julyn pic.twitter.com/xHL0gH66v6 — Lo + viral (@VideosVirales69) January 4, 2023

Dan Noyola de Exatlón México confiesa que aún ama a Julyn Águila

Dan Noyola dejó ver que no le guarda ningún rencor a su ex pareja, es más, tiene buenos deseos para ella y la sigue pensando. Además reveló que aún la ama y que es una persona que lo ayudó a crecer en todos los sentidos además de que siempre creyó en él cuando nadie más lo hacía. El exparticipante de Exatlón México añadió que su ex estuvo con él en los momentos más difíciles de su vida y también en los mejores.

“La amo, siempre la voy a amar, es una mujer increíble... me ayudó a creer en mí, a llegar a la cima... Siempre pienso en ella, le deseo todo el éxito del mundo, que vengan grandes cosas para ella, porque se lo merece”.

¿Quién es Julyn Águila, ex de Dan Noyola?

Julyn Águila, expareja de Dan Noyola de Exatlón México, es una ciclista profesional que actualmente se encuentra compitiendo para para el L39ion of Los Ángeles en Estados Unidos, ganó el tercer lugar en la prueba contrarreloj en los Juegos Panamericanos Juveniles 2016, pero también ha sido campeona nacional y mundial en su deporte, por lo que tenían muchas cosas en común, además de que ella también estuvo en Exatlón, aunque en la edición de Estados Unidos.